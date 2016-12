Vaalivimma ei vielä roihua

Tulevat kuntavaalit ovat erilaiset kuin aiemmat. Ensimmäistä kertaa vaalitaisto käydään keväällä. On vaikea ennustaa, mitä vaikutusta kevätauringolla on äänestysaktiivisuuteen. Tähän astihan uurnilla on kuntavaaleissa käyty syyssateiden aikaan.

Luumäellä toinen iso muuttuja on valtuuston koko. Kun tuoleja otetaan valtuustosta neljä pois, kilpailu kiristyy. Tämä voi vaikuttaa ehdokasasetteluun. Läpimenoon tarvitaan isompi ponnistus.

Luumäen Lehti kyseli viime numerossa puolueiden vaalisuunnitelmista. Vastaukset olivat vielä kovin loivia. Suurta ryntäystä ehdokkaaksi ei tässä vaiheessa tunnu olevan. Valtuuston koko ei varmasti ole ainoa epäröintiä aiheuttava asia. Kuntapolitiikan vetovoima on koetuksella. Päättäjiltä vaaditaan yhä enemmän aikaa yhteisille asioille. Kokousaineistoon perehtyminen ei ole mikään läpihuutojuttu.

Tulevat vuodet eivät lupaa nekään mitään helppoa aikaa päättäjille. Mikäli maakuntauudistus ja sote toteutuvat, kuntatasolla ollaan perimmäisten kysymysten äärellä. Joka tapauksessa eurot ohjaavat yhä tiukemmin päätöksiä.

Luumäellä valtuustolla on takanaan repivät päätökset. Kouluverkon uudistaminen jakoi mielipiteitä rajusti jopa puolueiden sisällä. Vaikuttaa siltä, että haavat eivät ole arpeutuneet kunnolla. Mielenkiintoista nähdä, onko näillä vaikeilla päätöksillä vaikutusta yhä kevään vaaleissa. Tässä kohdin katse kohdentuu erityisesti keskustaan.

Luumäellä, kuten muuallakin tiukka paikka on eritoten perussuomalaisilla. Uudistajan viitta ei enää kanna ja radikaali-imago on rapistunut samalla, kun puolue on ollut mukana maan hallituksessa. Nyt mitataan puolueen suosion kestävyys ruohonjuuritasolla. Paikallisesti puolue joutuu pistämään parastaan vaalityöhön, että kutistuvassa valtuustossa on edelleen perussuomalaisia edustajia.