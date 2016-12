Seitsemän luumäkeläistä metsänhoitoyhdistyksen valtuustoon

Metsänhoitoyhdistys Kaakko ry:n valtuustovaalit on käyty ja tulos vahvistettiin perjantaina.

Vaalien ylivoimaiseksi äänikuningattareksi nousi Sirkka Savukari Virolahdelta 193 äänellä ja äänikuninkaaksi Vesa Tylli 119 äänellä Miehikkälästä.

Metsänhoitoyhdistyksen valtuustoon nousi seitsemän luumäkeläistä, kuusi haminalaista, neljä virolahtelaista ja miehikkäläläistä metsänomistajaa. Heistä uusina valittiin valtuustoon Ossi Inkilä Luumäeltä, sekä Jarmo Peltola ja Harri Tolsa Virolahdelta.

Mhy-valtuustoon tulivat valituiksi Jarkko Hirvikallio Luumäeltä (76 ääntä), Ossi Inkilä Luumäeltä (50 ääntä), Jukka Jaakkola Haminasta (80 ääntä), Teijo Kirppu Haminasta (75 ääntä), Kari Koskela Luumäeltä (49 ääntä), Lari Koskiaho Haminasta (56 ääntä), Timo Koskinen Haminasta (53 ääntä), Jarmo Peltola Virolahdelta (39 ääntä), Anu Porkka Kouvolasta (37 ääntä), Manu Pukki Luumäeltä (80 ääntä), Mikko Pylväläinen Luumäeltä (34 ääntä), Jari Sairanen Luumäeltä (45 ääntä), Sirkka Savukari Virolahdelta (193 ääntä), Timo-Pekka Seuri Miehikkälästä (86 ääntä), Harri Tolsa Virolahdelta (50 ääntä), Vesa Tylli Miehikkälästä (119 ääntä), Ari Uski Luumäeltä (41 ääntä), Janne Uutela Haminasta (84 ääntä) ja Irma Värri Virolahdelta (42 ääntä).

Valtuutettujen ikäjakauma on 27 -60 vuotta ja heidän keski-ikänsä kauden alkaessa on 49 vuotta. Valtuutettujen sukupuolijakauma 19-jäsenisessä valtuustossa miesten hyväksi 16/3.