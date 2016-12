Maakuntayhdistys palkitsi luumäkeläisiä

Etelä-Karjalan maakuntayhdistys palkitsi viime viikon keskiviikkona Vuosikirjan 2016 julkistamistilaisuuden yhteydessä kolme luumäkeläistä ansiokkaasta kotiseututyöstä kunniakirjalla.

Palkitut ovat Hannu Ilves, Tuomo Veikkanen ja Vesa Suurmunne.

Hannu Ilves tunnetaan luumäkeläisten tilaisuuksien tallentajana ja videoitujen veteraanihaastattelujen tekijänä. Hirsi- ja puusepäntöitä tekevä Tuomo Veikkanen on ansioitunut remontoimalla Vesa Suurmunteen omistaman yli satavuotiaan hirsisen omakotitalon. Suurmunteen ansioksi samassa yhteydessä on laskettu rakennushistorian ja -kulttuurin ylläpitäminen.

Hannu Ilves kertoo tehneensä lähes 20 vuotta videotaltiointia erilaisissa tilaisuuksissa ja 1990-luvulla veteraanihaastatteluja yhdessä toimittaja Pentti Pieninkeroisen kanssa. Veteraanihaastatteluja on noin 50 ja leikattuja ja editoituja tapahtumatallenteita noin 240 – ja työn alla on lähes koko ajan jotain.

Maakuntayhdistyksen keskiviikon tilaisuudessa Lappeenrannassa julkistettiin yhdistyksen tuottama vuosikirja Jääkäri-Jussi ja kansanedustaja Sosso. Julkaisu on viiden artikkelin kooste, jota sitoo yhteen kolme historian vaihetta maakunnassa: menneisyys, itsenäisyyden alku ja tulevaisuus. Kirjassa on 175 sivua ja 88 kuvaa ja karttaa.

Vuosikirjassa on Luumäen kotiseutuneuvos Pekka Siiropään artikkeli Etelä-Karjalan jääkärit 100-vuotisen Suomen alkutaipaleelta. Hän selvittää jääkäriliikkeen syntyä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä sekä kertoo 18 eteläkarjalaisen jääkärin elämänvaiheista.

Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Vanhanen kirjoittaa itsenäisyyden alun joutsenolaisesta kansanedustajasta Todellisuus ja myytti – Sofia Hjulgrénin elämä ja kuolema, Paula Kärki kirjoittaa Lappeen kappalaisenpappilan historiasta Multapenkiltä kivijalalle, Airi Murto surullisesta tapauksesta Lapsenmurha Lappeella 1800-luvulla ja Minna Kähtävä-Marttinen luo katsauksen Saimaan järvimatkailun tulevaisuuteen artikkelissaan Katse tulevaisuuteen.