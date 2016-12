Itsenäisyyspäivän vietto alkoi jo perjantaina

Itsenäisyyspäivän vietto Luumäellä alkoi jo perjantaina aamupäivällä, kun kaikki noin 50 Luumäen koululaitoksen 4-luokkalaista nuorta saapui juhlatilaisuuteen kunnantalolle Taavettiin.

Ennakkolähtö itsenäisyyspäivän viettoon johtui vt. koulutoimenjohtaja Pekka Hyvärisen mukaan siitä, että Kangasvarren koululla maanantaina on vapaapäivä, koska siellä koulutyö on tehty siltä osin ennakkoon, Taavetissa puolestaan maanantai on koulupäivä, mutta osa oppilaista tekee silloin taksvärkkiä.

Kunnanjohtaja Anne Ukkonen ja Pekka Hyvärinen ottivat kätellen vastaan juhla-asuihin sonnustautuneet koululaiset. Vuoden kohokohta näkyi siinä, että kaikki lapset olivat pukeutuneet upeasti – kuten olivat vastaanottajatkin.

Kunnanjohtaja Anne Ukkonen muistutti lyhyessä juhlapuheessaan lapsille, että tänä vuonna vietetään Suomen 99-vuotisjuhlaa ja ensi vuonna tulee täyteen 100 vuotta. Sitä varten Luumäki on saamassa Itsenäisyyden tien, jonka varrelle jäävät muun muassa parhaillaan remontoitava Kotkaniemen presidenttikoti ja Salpalinjan rakenteet.

Puheen jälkeen laulettiin Maamme-laulu opettaja Laura Muston säestyksellä.

Itsenäisyyspäivän aattona partiolaiset sytyttävät kynttilät kello 17 presidentti P.E. Svinhufvudin haudalle kirkolla, jonne kunnanjohtaja toivotti nuoria mukaan vanhempineen. Varsinainen itsenäisyyspäivän vietto alkaa tiistaiaamuna juhlajumalanpalveluksella kirkossa ja jatkuu Taavetin koulukeskuksessa juhlakahvituksella ja sen jälkeen on varsinainen itsenäisyysjuhla.

Mutta lasten itsenäisyyspäiväjuhla kunnantalolla sai yllätyskäänteen, kun Pekka Hyvärinen kutsui valtuustosaliin taikuri Janne Mustosen. Taikatemput riemastuttivat lapsia ja varsinkin niitä nuoria, jotka taikuri pyysi avustajikseen. Temput koostuivat pääasiassa eriväristen silkkiliinojen ja pehmopallojen kanssa tehtyihin taikatemppuihin.

Taikuri lupasi paljastaa yhden tempun koululaisille, mikäli nämä lupaavat ja vannovat, etteivät paljasta temppua kenellekään muulle. Lapset kuitenkin huomasivat, ettei toimittaja luvannut eikä vannonut silmänkääntötemppujen salaamista, ja niinpä salin perältä kajahti reipas hihkaisu:

– Täällä on lehdistö paikalla!

Taikuri ei siitä jäänyt sanattomaksi, vaan vastasi:

– Ei se haittaa, minä voin vaientaa sen niin kuin Sipilä!

Taikuriesityksen jälkeen laulettiin Karjalaisten laulu ja juhla päättyi herkutteluun täytekakulla ja limpparilla.