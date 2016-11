Mannerheim sai nimeään kantavan tien Luumäelle

KESÄKUUSSA 1943 Luumäellä liikkunut marsalkka Mannerheim on saanut nimeään kantavan tien – tai ainakin tiekunnan Kurvilaan. Mannerheimin yksityistien olemassaolo paljastui teknisen lautakunnan esityslistalta, mutta kartoista tietä ei löydy. Rakennustarkastaja Antti Tuuva toteaa, että kyseessä on yksityistiekunnan nimi, eikä osoite, josta päättäisi Maanmittauslaitos.

Tiekunnan puheenjohtaja Kari Melto kertoo, että Mannerheimin yksityistien tiekunta on perustettu tänä vuonna lokakuun 10. päivänä.

Tieosakkaat eivät halua turhaa ajelua yksityistielle. Asiattomien ajelijoiden välttämiseksi tiekunta haki tekniseltä lautakunnalta luvan lukittavan puomin asentamiseksi yksityistielle, jonka lautakunta hyväksyi torstaina. Sivulliset eivät siis saa ajella kyseisellä tiellä.

Mannerheimin tiekunnan nimi on Melton mukaan ideoitu juuri marskin mukaan.

– Siellä on Mannerheim käynyt kesäkuun 29. päivänä 1943. Vierailusta on kuvadokumentti olemassa SA-Kuvien sivustolla, Kari Melto kertoo.

Mannerheimin vierailu Luumäellä liittyi tutustumiseen HT-linjaan eli Hamina-Taavetti tukilinjan tekoon Salpalinjan länsipuolella, panssariestekivien yliajokokeiluun ja betoniesteiden koeammuntoihin.

Lue asiasta lisää tämän päivän Luumäen Lehdestä.