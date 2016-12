Joulupuukeräys kirjastossa

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Luumäen paikallisyhdistys toteuttaa joulupuukeräyksen vähävaraisten perheiden lapsille. Tällä kertaa yhteistyökumppanina on Lappeenrannan Nuorkauppakamari.

Taavetin kirjastoon on pystytetty joulukuusi, joka on koristeltun sydämenmuotoisin kortein. Auttamishaluiset voivat noutaa kuusesta kortin, johon on kirjoitettu vihjeeksi lahjan saajan ikä, sukupuoli ja lahjatoive. Kirjaston henkilökunnalle ilmoitetaan noudettaessa kortin numero, ja palautettaessa paketti varustetaan samalla numerolla, jotta lahja löytää oikean saajan.

Joulupuukeräys jatkuu 11. joulukuuta asti.