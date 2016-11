Oma-sp sulkee Taavetin konttorin

Oma-säästöpankki (Oma-sp) sulkee Taavetin konttorinsa.

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi ei vahvista tietoa, mutta ei myöskään kumoa sitä. Hänen mukaansa asiasta tiedotetaan myöhemmin tällä viikolla.

Osa pankkiasiakkaista on kuitenkin jo saanut tiedon muutoksesta.

Pankki kertoi vajaa kaksi viikkoa sitten, että se yhdistää yhteensä 11 konttorin toiminnot lähistöllä toimivaan suurempaan yksikköön.

Yt-menettelyn alaiset päätökset työsuhteiden osalta on tarkoitus panna täytäntöön loppuvuoden 2016 aikana. Konttoreiden yhdistämiset toteutetaan lähikuukausina.

Oma-säästöpankilla on 45 konttoria, joista kahdeksan Etelä-Karjalassa.