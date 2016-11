Tapahtumarikasta joulunodotusta Luumäellä

Ensimmäinen adventti käynnisti monien mielestä virallisesti joulunodotuksen. Luumäellä kynttilät syttyivät lukemattomiin ikkunoihin ja Luumäen kirkossa pidettiin ensimmäisen adventtisunnuntain messu. Seuraavan kerran kirkkoon kokoonnutaan Arja Korisevan joulukonsertin ja kauneimpien joululaulujen merkeissä.

Luumäellä tapahtuu joulukuussa:

Ma 28.11. klo 13 adventtitilaisuus Järventauksessa, Turusella, Saarentie 663

Ke 30.11. klo 14 adventtihartaus Oljamikodissa.

To 1.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut seurakuntakeskuksessa.

Pe 2.12. klo 18-21 lähetystyön joulumyyjäiset Jurvalan Toukolassa, hartaus Tiina Savolainen.

La 3.12. klo 9 alkaen LC-Luumäen perinteiset joulumarkkinat seuratalo Joukolassa Taavetissa.

Su 4.12. klo 10 messu seurakuntakeskuksessa.

Su 4.12. klo 16 Jumalan rakkauden ilta seurakuntakeskuksessa.

Ma 5.12. klo 17 kynttilöiden sytytys presidentti P.E. Svinhufvudin haudalle Luumäen kirkonmäellä.

Ti 6.12. itsenäisyyspäivän

tapahtumat:

klo 10 itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Luumäen kirkossa, jonka jälkeen seppeltenlaskut ja kunniakäynti presidentti P.E. Svinhufvudin haudalla.

klo 11.45 kahvitarjoilu Taavetin koululla

klo 12.30 itsenäisyysjuhla Taavetin koululla.

To 8.12. klo 11 kehitysvammaisten joulujuhla ja -lounas seurakuntakeskuksessa.

La-su 10.-11.12. Kauneimmat joululaulut – matka Kelttoon. Ilm. 28.11. mennessä. Järj. Luumäen seurakunta.

Su 11.12. klo 10 messu seurakuntakeskuksessa.

Su 11.12. klo 12 lähetystyön joulumyyjäiset ja lähetyslounas seurakuntakeskuksessa

Su 11.12. klo 18 Joulukonsertti, Arja Koriseva ja Minna Lintukangas Luumäen kirkossa.

Ma 12.12. klo 12 sotaveteraanien ja -invalidien yhteinen joulujuhla seurakuntakeskuksessa.

Ti 13.12. klo 10.30 omais-

hoitajien ja hoidettavien puurojuhla seurakuntakeskuksessa.

Ke 14.12. klo 13 eläkeläisten yhteinen puurojuhla seurakuntakeskuksessa. Ke 14.12. klo 18 koko perheen joulujuhla Luumäen kirkossa, puuhailua, joululauluja ja tarjoilua.

To 15.12. klo 10 diakonian joulutori seurakuntakeskuksessa: myyjäiset, arpajaiset sekä jouluista ohjelmaa. Soppapäivän ruokailu klo 12. Joululauluja klo 13.

To 15.12. klo 15 joululauluja, hartaus ja kahvit, Patteritie 10 kerhohuoneessa.

La-su 16.-17.12. klo 18-09 nuorten kinkunpaistajaiset seurakuntakeskuksessa.

Su 18.12. klo 10 messu seurakuntakeskuksessa, jonka jälkeen joulupuuro.

Su 18.12. klo 18 kauneimmat joululaulut Luumäen kirkossa.

Ke 21.12. klo 9.30-11.30 jouluperhekerho seura-

kuntakeskuksessa,

ylä- sekä alakerta.

To 22.12. klo 11 työttömien ja vähävaraisten joulujuhla ja -ateria seurakuntakeskuksessa.

La 24.12. klo 14 perhehartaus Luumäen kirkossa

La 24.12. Hautausmaahartaudet: klo 14.45 Saksalan, klo 15.15. Kankaan ja klo 15.45 Taavetin hautausmailla.

Su 25.12. klo 7 jouluaamun jumalanpalvelus Luumäen kirkossa.

Ma 26.12. klo 10 tapaninpäivän jumalanpalvelus seurakuntakeskuksessa.