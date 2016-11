Uusi virsikirja on tarkoitettu kaikille

Ensimmäisenä adventtina virallisesti käyttöön otettava uusi virsikirja on kanttori Hannu Muukan mukaan hämmentävä. Hän sanoo olevansa pettynyt.

– Siellä on paljon uusia ja outoja virsiä, joihin on kirjoitettu mukaan sanat saksaksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja monella muullakin kielellä – mutta lapset ja nuoret on unohdettu lähes täysin, Muukka huokaa.

Hänen mukaansa uuden virsikirjan lisävihko ei täytä sisällöltään hänen eikä monen muunkaan kirkkomuusikon toiveita. Se on hänestä väärällä tavalla monipuolinen, kun se ottaa huomioon kaikkia muita paitsi lapsia.

Luumäen seurakuntakeskuksessa Taavetissa on muutaman viikon aikana ollut tavallisuudesta poikkeavia virsikirjoja. Edellisiin, vuonna 1986 hyväksyttyihin virsikirjoihin on liimattu lisävihko, joka kaksinkertaistaa virsikirjan paksuuden.

– Onhan tämä melkoinen murikka, hieman erikoinen paketti, tuumi kirkkoherra Heikki Svinhufvud viime kirkkovaltuustossa, kun alkajaisiksi laulettiin virsi.

– Voi siellä olla hyviäkin virsiä, mutta eihän niistä tiedetty etukäteen mitään. Aika kansainvälinen laitos! Katsotaan, miten ne istuvat luumäkeläiseen perinteeseen ja suuhun, kirkkoherra tuumii.

Kanttori Hannu Muukka täsmentää, että Luumäelle aluksi saadut virsikirjan lisävihkot on liitetty seurakunnassa oleviin virsikirjoihin. Varsinaisten virsikirjojen pitäisi tulla lähiaikoina – viimeistään adventin aikana.

– Nämä paksut laitokset ovat olleet jo seurakunnan tilaisuuksissa käytössä, mutta uusia virsiä ei ole vielä yhtään laulettu, Muukka sanoo.

Hänen mukaansa lisävihkossa on uusi aluevaltaus, kun joistakin virsistä on viereiselle sivulle tehty tukiviittomat eli viittomakieliset ”sanat”.

Virsikirjan lisävihkossa on 79 uutta virttä. Kun nykyisessä virsikirjassa on 900 virttä, nyt niitä on yhteensä 979 kappaletta.

Luumäelle virsikirjan lisävihkoja tilattiin 100 kappaletta ja varsinaisia uusia virsikirjoja 200 kappaletta, jotka eivät siis ole vielä tulleet.

– Meillä oli viime talvena kirkkomuusikoiden koulutustilaisuus Mikkelissä, jossa lisävihkon muutamia virsiä kokeiltiin, oudommasta päästä. Minulle tuli sellainen olo, että nyt on tilattu sika säkissä, Muukka luonnehtii.

– Olin pettynyt, odotin ihan muuta! Lisävihkosta löytyy yksi ainoa lasten virsi, Maan korvessa kulkevi lapsosen tie (nro 971), nuorten virsiä on muutamia. Juuri niitä olisin kaivannut uuteen virsikirjaan!

Hän olisi kaivannut mukaan esimerkiksi Lasse Heikkilän ja Pekka Simojoen tekemiä lasten ja nuorten virsiä. Lapsille ja nuorille tosin on olemassa omat virsikirjat.

Lisävihkon tarkoitus on virsikirjan täydentäminen tekstisisällöllisesti, kielellisesti ja musiikillisesti.

Hannu Muukan mielestä uusien virsien sävelmät ovat kuitenkin yksinkertaisia eli eivät kovin vaikeita oppia. Kielellinen monipuolisuus ei ihastuta Muukkaa, sillä hänestä virsien laulaminen eestiksi, saksaksi tai vaikkapa saameksi on äkkiseltään haasteellista. Virrensanoja on 16 eri kielellä suomalaisten sanojen lisäksi.

– Tuntuu siltä, että tällä lisävihkolla on haluttu huomioida maahanmuuttajia ja pakolaisia, Muukka pohtii.

Uuteen virsikirjaan voi jo nyt tutustua käymällä seurakunnan tilaisuuksissa ja tutkimalla lisävihko-osaa. Varsinainen yhdessä tutusminen alkaa ensi vuoden puolella.

– Käynnistän joulun jälkeen lauluillat, joissa opetellaan uusia virsiä. Tietysti niitä opetellaan myös kinkereillä, Hannu Muukka sanoo.

– Tällä hetkellä odotan kovasti myös varsinaisen nuottipainoksen (koraalikirjan) tuloa. Sitä ei vielä ole tullut. Tosin lisävihko on varustettu sointumerkinnöillä, että virsiä voi säestää, hän lisää.