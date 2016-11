Tapakouluttaja: Firman pikkujouluissa ollaan yhdessä, ei kuppikuntina

Tapakouluttaja Helena Valonen sanoo, että pikkujoulujen tunnelmaan kevyt flirttailu sopii mainiosti.

– Pieni, harmiton flirtti keventää sopivasti tunnelmaa. Siihen kuuluvat pienet hymyt, ympärille luodut silmäykset ja kohotetut maljat katsekontakteineen. Tärkeää on, että flirttailu on yleistä, kaikki ovat siinä pelissä mukana, ja kaikki pääsevät tasapuolisesti pyörähtelemään tanssilattialle.

Hilpeän, kepeän ja kaikki huomioonottavan tunnelman luomisessa ja ylläpitämisessä on tietenkin kaikilla oma vastuunsa. Tärkein rooli kuitenkin on illan isännällä.

– Olivatpa sitten kyseessä pikkujoulut tai muut juhlat, illan isäntä tai emäntä avauspuheenvuorollaan ja omalla toiminnallaan luo juhlan tunnelman ja suunnan. Rento ja hilpeä isäntä luo rennon ja hilpeän juhlan.

Alkoholi ja seksuaalisuus ovat Valosen mukaan haastava yhdistelmä. Liiallinen alkoholinkäyttö voi viedä kontrollin tavalla, joka jälkeenpäin aiheuttaa katumuksen tunteita. Samoin voi käydä, jos alkoholin huuruissa flirttailu kohdistuu liiaksi yhteen ihmiseen.

– Pikkujoulussa on tärkeää olla joukolla, kaikkien kanssa yhdessä. Jos toisistaan kiinnostuneet parit tai muut nurkkaseurueet eristäytyvät liiaksi omiin oloihinsa, hauskanpito kärsiin, sanoo Valonen.

Valonen on huolissaan siitä, että koulun opetukseen hyvät käytöstavat eivät enää kuulu. Eivätkä taida enää kuulua monissa kodeissakaan.

– Jos hyvät tavat unohdetaan, kasvatetaan sukupolvi, joka törmäilee röyhkeästi minä-minä -asenteella kaikkialla ja pitää asioita itsestäänselvyytenä.