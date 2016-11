Kuntavaaleissa valtuusto pienenee, ehdokasasettelu lähtenyt maltillisesti liikkeelle

Ensi kevään kuntavaaleissa Luumäen valtuuston koko pienenee neljällä. Se kiristää kilpailua valtuustopaikoista ja puhuttaa jo nyt ehdokasasettelun käynnistyessä.

Valtuuston suurimman puolueen, Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Anne Marttila-Inkilä toteaa, että valtuustopaikkojen vähentyessä myös täyden ehdokaslistan koko pienenee.

– Listan koko on puolitoista kertaa valtuuston koko. Meidän listantekomme on jo käynnissä ja ehdokassuostumuksia on toistakymmentä, Marttila-Inkilä toteaa rauhallisesti etenevästä ehdokasasettelusta.

Perussuomalaisten ehdokasasettelu on kunnallisjärjestön puheenjohtajan Juha Rantakaulion mukaan lähtenyt ”jollain tavalla” liikkeelle. Hänen mukaansa toistaiseksi on tehty kyselyjä, mutta yhtään allekirjoitusta ehdokaslistalle ei ole vielä tullut. Hän kuitenkin arvioi, että ehdokasasettelun tavoitteena on kymmenkunta ehdokasta.

– Vähän työlästähän tämä on, hän sanoo ja sanoo varovasti puolueen toiminnan olleen hyvin lähellä loppumista.

Viime valtuustokaudella puolueen saaman ”jytkyn” myötä Luumäen valtuustoon nousi kaksi ehdokasta, joista Vesa Simola erosi omaksi yhden hengen Muutos 2011 -ryhmäkseen Perussuomalaisten puolueen linjausten vuoksi.

Simola sanoo harkitsevansa luopumista valtuustourastaan kokonaan tulevissa vaaleissa. Hän kuitenkin kertoo saaneensa kyselyjä ehdokkaaksi asettumisesta puoluekentän molemmilta laidoilta, mikä hivelee mieltä.

– Vähän arveluttaa jatkaminen, sillä en tiedä miten ihmiset suhtautuvat tällaiseen tilanteeseen, Simola pohdiskelee.

SDP:n leirissä ehdokasasettelu on alkanut, kertoo puheenjohtaja Vesa Piitulainen. Allekirjoituksia viikonlopun alla oli seitsemän, ja tavoitteeksi Piitulainen sanoo vähintään 15 ehdokasta. Hänen mukaansa moni kysytty mietiskelee asiaa.

– Kynnys nousee valtuustoon pääsyyn eli kilpailu kovenee. Moni miettii, onko mahdollista päästä läpi – mutta eipähän tarvitse niin pitkää listaa, hän toteaa.

Kristillisdemokraatit eivät ole vielä aloittaneet omaa ehdokasasetteluaan. Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Veikko Kylliäisen mukaan tilanne on tässä vaiheessa aika paljon auki.

– Mutta moni harkitsee! Varmasti läpipääsy on tiukempaa, kun pienempää valtuustoa valitaan, hän sanoo.

Kokoomus on myös puheenjohtaja Juri Vuorisen mukaan käynnistänyt ehdokasasettelun, mutta tämän hetkisten allekirjoitusten määrää hän ei halua paljastaa.

– Mutta tavoitteena meillä on tietenkin täysi lista, hän sanoo.

Sitä, onko kokoomuslaisissa valtuustosta luopujia, Vuorinen ei osaa sanoa. Valtuuston pienenemisellä ensi vaaleissa ei hänen mukaansa ole heille vaikutusta.