Jarrut päälle keittiöiden yhdistämisessä

Mäntykodin keittiön ja kunnan koulukeittiön yhdistäminen ei etene tällä haavaa. Hanke ei saa kannatusta Sotiemme Luumäen Veteraanien hallituksessa eikä Luumäen kunnan hallinnossakaan.

Maanantaina istunut Sotiemme Luumäen Veteraanien hallitus ei esitä puheenjohtajansa Hilkka Suoanttilan mukaan keittiöiden yhdistämistä, vaan keittiöiden toiminnat halutaan säilyttää entisellään.

Kunnanjohtaja Anne Ukkonen ei hänkään aio esittää kunnanhallituksessa keittiöiden yhdistämistä, sillä investointivarausta sitä varten ei ole olemassa. Ukkosen mukaan yhdistäminen edellyttäisi yhteensä noin puolen miljoonan euron investointia koulukeskuksen keittiöön, eikä sitä nähdä nyt mahdollisena.

Puheet Mäntykodin ja koulukeskuksen keittiön yhdistämisestä lähtivät siitä, että koulukeskuksen yhteyteen valmistumassa olevan päiväkodin ruuat aiotaan jatkossa valmistaa koulukeskuksen keittiöllä. Muutos aiheuttaa vuositasolla 80 000 euron loven Mäntykodille.

Toistaiseksi päiväkodin ruuat on valmistettu Mäntykodin keittiössä, josta kunta ostaa ruokapalvelut Taavetin päiväkodille.

– Ruokapalvelut on Mäntykodille tosi tärkeä tulonlähde. Niiden tuloksella on voitu kattaa Mäntykodin uima-altaan toimintaa, joka on kannattamatonta, Hilkka Suoanttila sanoo.

– Nyt Sotiemme Luumäen Veteraaneissa päätettiin, että keittiöiden yhdistymistä ei esitetä toisin kuin konsulttiselvitys suositteli. Tosin konsulttiselvityksetkin, joita on useampia, ovat olleet ristiriitaisia eikä meidän hallituksessamme ole oltu tyytyväisiä selvityksiin.

Hilkka Suoanttilan mukaan Sotiemme Luumäen Veteraaneissa tunnetaan huolta Mäntykodista, minkä vuoksi ensi vuonna on tulossa strategiapalaveri palvelukeskuksen suuntaviivoista. Siinä katsotaan, mitä palveluita lähdetään kehittämään. Jotain hänen mukaansa pitää tehdä, mutta ei juuri nyt.

Strategiapalaverissa mietitään uutta toimintasuuntaa niin Mäntykodin keittiölle kuin uima-altaalle.

– Esitämme Luumäen kunnalle 50 000 euron avustusanomuksen ensi vuodelle.

Mäntykodin toiminnot nähdään Luumäellä hyvin tärkeinä. Hilkka Suoanttila huomauttaa, etteivät ne kuitenkaan ole pelkkää ruokaa, asumista ja uima-allasta. Jokainen osa-alue on

tärkeä.

– Keittiön toiminta on ollut kannattavaa ja auttanut uima-altaan toiminnan kattamisessa tähän mennessä. Jatkossa asioita mietitään tarkasti.

– Uima-allas on puolestaan hurjan tärkeä palvelu koko kunnalle. Allastoimintaan haetaan nyt avustusta, mutta ensi vuoden aikana haemme kunnan kanssa pitempiaikaista ratkaisua. Allastoiminnan tappio ei voi mennä enää yhdistyksen piikkiin.

– Uima-allasta voitaisiin tehdä viihtyisämmäksi, jotta isommat kansanosat käyttäisivät sitä. Uimaopetukseen allas ei kuitenkaan sovellu.

Kunnanjohtaja Anne Ukkonen ei myöskään näe keittiöiden yhdistämistä mielekkäänä ainakaan tällä hetkellä. Se edellyttäisi noin 300 000 euron investointia keittiön saneeraukseen ja samalla olisi syytä uusia keittiön 200 000 euron konekanta, joka ei vielä ole käyttöikänsä loppupäässä.

– Kunnan investoinnit ovat ensi vuonna jo nykyisen ohjelman mukaisesti neljässä miljoonassa. Olisi kestämätöntä lisätä uutta puolen miljoonan investointilisää koulukeittiölle.

– Raskastahan tässä on se, jos Eksote ei osta ruokapalveluja Mäntykodilta. Kun maakuntauudistus on tulossa kahden vuoden päästä, emme voi tietää mitä se tuo tullessaan.

Anne Ukkosen mukaan eniten on puntaroitu sitä, kannattaako investointeja tehdä, jos nykyisellä mallilla voidaan jatkaa. Hän toteaa, että eniten puhuttaa Mäntykodin allasosasto, koska sen kannattavaksi saaminen on erittäin vaikeaa. Kunnan osallistumisesta on puhuttu ja allasosaston ottamista kunnalliseksi liikuntapaikaksi voidaan harkita.

– Toivon, että kuntalaiset muistaisivat allasosaston olevan olemassa ja käyttäisivät sitä, Ukkonen esittää.