Yrittäjä ja liikemies Jukka Rusasella, 50, on neuvottelut menossa uuden korusarjan tekemiseksi luumäkeläisestä savukvartsista. Rusasen puoliksi omistama Karelia Beryl Oy on louhinut Kännätsalosta savukvartsia, josta Rusanen toivoo valmistettavan korusarjan ensi vuonna.

– Savukvartsi on kova kiviaines, jota meillä on tällä hetkellä paljon varastossa.

Rusasella on jo pitkä kokemus jalokivistä, sillä Karelia Beryl Oy on perustettu 2002 alunperin jaloberyllin louhimiseen. Yritys on tehnyt yhteistyötä Kalevala-Korun pääsuunnittelijan Kirsti Doukaksen kanssa, joka suunnitteli 2004 Lähde -korusarjan luumäkeläisestä jaloberyllistä.

– Kiviala kiinnostaa kovasti, se on lähellä sydäntäni. Sen parissa haluaisin tehdä paljon enemmän töitä, Rusanen sanoo.

– Tärkeintä on kuitenkin oma perhe, vaimo, 17-vuotias poika ja 20-vuotias tytär, hän painottaa.

Paljasjalkaiseksi luumäkeläiseksi tunnustautuva Jukka Rusanen on käynyt koulunsa Luumäellä ja kirjoittanut ylioppilaaksi Taavetin lukiosta 1985. Varusmiespalveluksen jälkeen hän opiskeli Tampereella markkinointimerkonomiksi ja tuli töihin perheyritykseen Taavetin Essolle.

Suvun liiketoiminta Luumäen ytimessä Taavetissa keskittyi pitkälti huoltamotoimintaan ja polttoainejakeluun, sillä jo isoisä Olli Rusanen myi 1930-40 -luvulla bensiiniä Rekord-nimellä yrityksessään, joka oli Esson edeltäjä. Yritystoimintaan kuului myös kuljetusalan palvelut, joka kattoi aikoinaan paketti- ja kuorma-autokuljetuksia. Isänsä Tuomon ja isoisä Ollin menehdyttyä vuosituhannen vaihteessa lyhyen ajan sisällä kumpikin, Rusasen veljekset Jukka ja Markku järjestelivät ja jakoivat yritystoimintoja.

Jukka Rusanen perusti JR-Marketing Oy:n hallinnoimaan omia eri liiketoimintojaan 2004. Kiinteistöomistusten myötä hän päätti suuntautua 2010 kiinteistöalalle ja perusti oman Huom! -kiinteistövälitystoimiston. Veljensä Markun kanssa hän perusti 2011 Golden Lake Villas Oy:n, jonka nimiin he ostivat Taavetin Lomakylän. Sitä ennen Jukka Rusanen perusti 2004 Kiinteistö Rantsilanmäki Oy:n, hankki ja kaavoitti viiden hehtaarin liiketontin Rantsilanmäeltä, minne nyt on suunnitteilla Nesteen liikenneasema.

– Meillä on nyt 55 ha kaavoitettua aluetta Kivijärven rannalla ja Kuutostien varrella, yhteensä noin 57 500 neliötä rakennusoikeutta, joten halua ja intoa Luumäen kehittämiseen löytyy. Onneksi saamme nyt uuden nelikaistatien Lappeenrannasta Taavettiin ja hyvät eritasoliittymät Rantsilanmäelle.

– Rantsilanmäki on mielestämme Luumäen ykköskauppapaikka, ja uskomme sen kehittyvän lähitulevaisuudessa .

Liike-elämässä monessa mukana oleva Jukka Rusanen päätti kuitenkin laittaa Huom! -kiinteistövälityksen syrjään ja ryhtyi ”oikeaan palkkatyöhön” Lappeenrannan Huoneistokeskukselle myyntijohtajaksi keväällä 2015.

Harrastuksista kysyttäessä Jukka Rusanen tuumii niiden ja työnteon olevan suurin piirtein sama asia – ja liikuntaa pari kävelylenkkiä viikossa.

Nuorena hän kuitenkin ajoi moottoripyörillä kilpaa, josta hän nauraa olleensa silloin ”mitään pelkäämätön ilman itsesuojeluvaistoa”.

Ratamoottoripyöräilijänä hän kertoo saavuttaneensa roadracingissä 350-kuutioisten Suomen cupin hopeaa Yamahalla 1988 ja seuraavana vuonna hän oli SM-nelonen 250-kuutioisissa. Hän myös kiersi kisoja Pohjoismaissa ja muutamissa Euroopan maissa 1980- ja 90-lukujen taitteessa.

– Se oli mukavaa aikaa! Rahat meni, mutta hauskaa oli, hän sanoo.

– Nyt muuten eletään hyvää aikaa: uusia kykyjä nousee, Iittiin on tulossa kansainväliset mitat täyttävä rata ja Imatrallakin on jälleen ajettu kilpaa katuradalla.

Jukka Rusanen täyttää 50 vuotta 25.11. Hän ei juhli merkkipäiväänsä.

Sotilasarvoltaan hän on reservin luutnantti.