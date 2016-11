Kankaan kappelille kahta kautta

Reitti Kankaan kappelille ja hautausmaalle on muuttunut.

Tähän mennessä sinne on päässyt varsin sujuvasti ”vanhasta tottumuksesta”, mutta kuutostieremontin uusimpien liikennejärjestelyjen myötä kulku sinne on muuttunut olennaisesti.

Perjantaista lähtien kappelille ja hautausmaalle kuljetaan Taavetti-Jurvala rinnakkaistien kautta. Nopein reitti sinne menee Jurvalan läntisen eritasoliittymän kautta, tultiinpa paikalle Taavetin vaiko Lappeenrannan suunnasta. Tällöin rinnakkaistielle tultaessa käännytään eritasoliittymän ja Kairlammen puolivälin vaiheilla olevasta risteyksestä lännen suuntaan ja Kankaan hautausmaa on noin kilometrin päässä.

Toinen reitti kulkee Rantsilanmäen eritasoliittymän kautta eli Pitkän-Shellin ja Teboilin välistä kurvataan rinnakkaistielle, josta ei sitten tarvitsekaan kääntyä, ennen kuin ollaan kappelin kohdalla. Rantsilanmäen liittymän kautta kuljetaan myös Lomakylään ja Ansarille.

Liikenneviraston projektipäällikkö Harri Liikasen mukaan hautausmaalle on laitettu opastukset Jurvalan läntisen liittymän kautta, mutta Rantsilanmäkeen opasteita ei.

– Opasteet ovat aika tärkeät etenkin niille pitkämatkalaisille, jotka harvoin käyvät Kankaan hautausmaalla tuomassa kynttilöitä tai kukkia omaistensa haudoille, toteaa Luumäen seurakuntamestari Paula Honkala.

– Me paikalliset tietysti tunnemme ja tiedämme reitit, mutta varsinkin niille muualta tuleville, jotka tulevat itsenäisyyspäivän tai joulun aikaan tänne, tilanne on uusi, hän sanoo.