Arjesta juhlaa Vallikodilla

Vallikodin asukkaat saivat maanantaina poikkeuksellisen hienoa kohtelua, kun heidän päiväänsä olivat piristämässä kampaajat, ehostaja ja valokuvaaja. Kaikki talkoilla ja ilmaiseksi – jälkikäteen vanhukset saavat itsestään upeat valokuvat muistoksi tapahtumasta.

Lappeenrantalainen valokuvausta opiskeleva Mirja Sokura tarjosi hyväntekeväisyystempauksena valokuvauksen, johon osallistuivat myös kampaajat Anu Ovaska ja Kaisa Uronen Hiukxennesta ja ihonhoitokonsultti Susanna Huhtiniemi. Tempauksen taustavoimana oli tietysti Eksote ja vanhustenhuollon ohjaaja Päivi Silventoinen.

– Tosi hieno juttu, että tällaista tehdään ja vielä vapaaehtoisesti, Silventoinen kiitteli päivän järjestelyihin osallistuneita vapaaehtoisia tekijöitä.

Hän kertoi lukeneensa Imatralla toteutetusta vastaavasta tempauksesta teemalla ”Päivä kuningattarena” ja ajatelleensa heti, että tuollainen tapahtuma tarvitaa Taavetin Vallikodillakin.

– Minusta tämä on ainutlaatuista, että ensimmäistä kertaa palvelukodissa järjestetään näin hieno virkistymishetki. En ole koskaan aikaisemmin kohdannut tällaista, Silventoinen suitsutti.

Mitäpä vanhukset itse?

He olivat kovasti otettuja ja mielissään tällaisesta poikkeuksellisesta toiminnasta. Monet naiset kokivat olevansa kuin kuningattaria, kuin nuoruuden päivinä, kun Anu Ovaska ja Kaisa Uronen kampasivat ja laittoivat heidän hiuksensa kauniisti. Kun Susanna Huhtiniemi vielä laittoi poski- ja huulipunaa heille tyylikkäästi, ikärouvista kuoriutui upeita valokuvamalleja Mirja Sokuralle.

Ihan samanlaista ehostusta miehet eivät saaneet, mutta heidätkin kuvattiin tyylikkäinä herroina. Pauli Mustonen, 86, hymähti kuvauksen kohteena ollessaan vähäisille hiuksilleen, mutta oli mielissään.

– Mukavahan se on, kun näitä vieraita käy, hän tuumasi ja kertoi viihtyvänsä Vallikodilla hyvin.

Entinen metsätyönjohtaja tykkäsi, että Vallikodilla on ainakin lämmintä ja hyvää ruokaa.

– Juu, olenhan minä tehnyt metsätöitä ja metsästänytkin olen.

Myös henkilökunta totesi, että aamupäivä oli erilainen kuin tavallisesti – ja erittäin positiivisella tavalla.

– Kaikki seurasivat, mitä tapahtuu ja keskittyivät myös huomion kohteena olemiseen. Voi sanoa, että he ovat olleet haltioissaan ja nauttineet tempauksesta, Päivi Silventoinen sanoi.

Myös valokuvaaja Mirja Sokura sanoi olevansa mielissään, kun sai tulla kuvaamaan arvokasta vanhuusaikaa. Hän lupasi vanhuksille, että kuvaus ei maksa mitään, ja jokainen saa kymppikuvan muistokseen kuvaushetkestä – paperikuvien valmistuksen kustantaa Eksote.

Mirja Sokura on harrastanut lähes ikänsä valokuvausta, ja hän kertoi parasta aikaa suorittavansa valokujaavan ammattitutkintoa Helsingissä Design School -oppilaitoksessa.

– Minusta on hienoa, että voidaan välittää ja antaa aikaa, ja tuoda tällä lailla iloa vanhusten elämään.

– Mielestäni vanhusten kuvaaminen on mukavaa, sillä he osaavat olla oikein ilmeikkäitä, ihania ihmisiä.

Sokura haluaakin tempauksellaan viestittää luumäkeläisille, että me kaikki voimme innostaa toinen toisiamme tekemään hyvää omalla osaamisellamme.

– Se onnistuu vaikkapa vain käymällä Vallikodilla, että on joku joka katkaisee arjen, hän huomauttaa.