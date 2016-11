Kirkollisvero nousee ensi vuonna

Kirkkovaltuusto päätti nostaa seurakunnan veroprosenttia yhdellä kymmenyksellä 1,70 prosenttiin.

Päätökseen tultiin pitkän keskustelun jälkeen.

Veroprosentin korottaminen lisää seurakunnan tuloja noin 54 000 eurolla, arvioi talouspäällikkö Terttu Takoja. Kirkollisverotuloja hän arvioi saatavan ensi vuonna 925 000 euroa.

Valtionrahoitusta seurakunta saa kunnan asukasluvun mukaan, joka kuluvana vuonna oli 19,55 per asukas eli 96 778. Asukasmäärän väheneminen tietää valtionrahoituksen laskua. Yhteisöveroja Luumäki sai vuosi sitten 132 000. Se on ollut keskimäärin 121 000 euroa, joten Takoja arvioi sen laskevan edelleen. Hän huomauttaa, että tulevaan tulojen vähenemiseen on syytä varautua.

Säästöihin seurakunnassa pyritään monin eri tavoin ja keinoista on keskusteltu myös henkilökunnan kanssa. Organisaatiota on kirkkoneuvostossa mietitty kevennettäväksi ja siksi kirkkovaltuustolle ehdotettiin taloudellisen jaoston lakkautusta ja uusitun kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksymistä. Näin myös päätettiin. Se johti myös uuden taloussäännön hyväksymiseeen, joka menee vielä tuomiokapitulin hyväksyttäväksi. Edelleen kirkkovaltuusto sai asian johdosta hyväksyttäväksi taloustoimiston johtosäännön hyväksyttäväkseen. Näiden muutosten myötä hallinnon tehtäväjakoa uusitaan.