Veroprosentti säilyy ensi vuonna ennallaan

Lähinnä tyytyväisyyttä hyrisivät Luumäen kunnanvaltuutetut maanantai-iltana päättäessään pitää tuloveroprosentin ennallaan ensi vuonna.

– Näyttää varsin hyvältä talousarvion suhteen. Nyt on saatu paatti kääntymään totaalisesti, totesi kunnanjohtaja Anne Ukkonen aloittaessaan taustoittaa tuloveroprosentin vahvistamista 19,75:een ensi vuodelle. Tuloveroprosentti säilyy siis ennallaan, mutta kiinteistöveroprosenteissa tehtiin pieniä tarkennuksia.

Talousarvion laadinnassa oli kuitenkin tiukkuutta kerrakseen, sillä tarkastuslautakunta oli antanut ukaasin, että talousarvion viimeisellä rivillä pitää olla nolla tai mieluummin plusmerkkinen tulos. Anne Ukkosen äänessä olikin tyytyväisyyttä, kun hän kertoi tilikauden tuloksen osoittavan 10 500 euroa ylijäämää ja vuosikatteessa ylijäämää 1,85 miljoonaa euroa. Poistojen ja varausten muutosten jälkeinen ylijäämä osoittaa plussaa 652 000 euroa.

– Eksote ilmoitti meille sitten kuntaosuuden alentamisesta noin 640 000 eurolla, ja se pelasti talousarvion teossa.

Kunnanjohtaja muistutti, että se tekee noin yhden prosentin helpotuksen tuloveroprosenttiin. Kunnalla on myös merkittävä sijoitusvarallisuus, jonka tuotto on myös samaa luokkaa. Niinpä Luumäki on Etelä-Karjalan maltillisimpia verottajia.