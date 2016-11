Jurvalan palo oli tahallaan sytytetty

Jurvalassa viime torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtunut tulipalo on poliisin tutkimuksissa ilmennyt tahallaan sytytetyksi.

Tekijäksi osoittautui päijäthämäläinen, mutta viime aikoina Luumäellä oleskellut 21-vuotias mies. Tekijä on otettu kiinni perjantaina iltapäivällä ja tekijä on tunnustanut poliisille tulipalon sytyttämisen.

Tekotapaa ei poliisi halua toistaiseksi kertoa, sillä teon tekninen tutkinta on vielä kesken.

Syytä teolleen nuori mies ei ole selittänyt, mutta poliisin mukaan hänellä on mielenterveysongelmia ja hänen motiivinsa on epämääräinen.

Teknisen näytön analysoimisen jälkeen tapaus etenee poliisin mukaan noin kahden kuukauden kuluttua syyteharkintaan.

Poliisin tähän mennessä tekemisen selvitysten mukaan teolla ei vaikuta olevan yhteyttä muihin, aikaisemmin tänä vuonna Luumäellä tapahtuneisiin paloihin.