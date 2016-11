Lumelle kyytiä jo 20 vuotta

Yrittäjä Saku Turkkilalla itsellään tulee 50 vuotta täyteen ensi vuoden alussa.

KONEURAKOITSIJA Saku Turkkila vaihtoi viime torstaina traktoriinsa tieliikennerenkaita asentaja Markku Nurkan kanssa. Ulkona oli jo puolenkymmentä senttiä lunta ja lisää satoi hiljalleen.

– Liikennerenkaat pitävät lumella paljon paremmin kuin tavalliset renkaat ja

ne antavat myös tasaisemman ajettavuuden, Turkkila luonnehtii.

Hän valmistautuu jälleen talven haasteisiin eli auraamaan luumäkeläisille teitä ja pihoja. Konekannan kolmesta traktorista tieliikennerenkaat vaihdetaan kahteen.

Lumityöt ovat olleet koneurakoitsijan perustyötä jo 20 vuoden ajan. Sen ohella Saku Turkkila on tehnyt kaivinkonetöitä ja maansiirtoa. Ajoittain on ollut myös turvesuohommia, mutta niitä on ollut 1996 ja viimeksi 2012–14.

Saku Turkkila kertoo aloittaneensa työuransa varusmiespalveluksen jälkeen kuorma-autonkuljettajana. Oman yrityksen hän perusti 1996 koneurakointia varten, mutta jatkoi rekkamiehen hommia vielä kahdeksisen vuotta.

– Tuli mietittyä silloin erinäisiä kertoja tien päällä ajaessa etenkin öisin, että jätän työt vieraan palveluksessa ja alan tehdä omaa hommaa, hän kertoo.

– Oma homma tuntui mielekkäämmältä, se vei voiton vieraan töistä. Parasta tässä on vapaus: saa tehdä töitä vaikka seitsemänä päivänä viikossa ja ilman kesälomaa eikä kukaan pakota lomille, Saku Turkkila veistelee.

– Tietysti omassa yrityksessä joustavuus on ihan erilaista kuin vieraan palveluksessa. Voin viedä lapsia kouluun tai harrastuksiin ja järjestellä työt siten kuin tarve vaatii.

Konekantaa Saku Turkkilalla on kolmen traktorin lisäksi kolme kaivuria. Hän myös työllistää kaksi vierasta, joten koko ajan koneita on liikkeellä. Ja välillä työkoneita pitää myös huoltaa.

Maansiirtotöissä, tietyömailla ja muissa kaivutöissä Saku Turkkila kertoo käyneensä koneineen sekä Lappeenrannassa että Kouvolassa.

Viimeksi hän on ollut 6-tietyömaalla Utin ja Tirvan välillä viime syksystä elokuulle asti.

– Mieluiten olen tehnyt töitä Luumäellä. Silloin jää koneiden siirtely ja kulkeminen vähemmälle, hän arvioi.

Oman yrityksen perustamisajankohtaa Saku Turkkila muisteli kevääseen, mutta tarkensi sitten 5. päivään marraskuuta. 20 vuotta omassa yrityksessä tuli siis täyteen pyhäinpäivänä.

Turkkila naurahtaa, että kovin paljon ei puutu moninkertaisesta juhlavuodesta.

– No, itse täytän ensi vuoden alussa 50 ja Suomihan täyttää sitten 100 vuotta.

Ensi vuonna myös Luumäen kunta juhlii. Turkkilalla on siis ainakin kolme aihetta juhlaan, neljäs aihe jäi tämän vuoden puolelle. Mutta sopivasti Yrittäjäviikon alle.

– Juhlat taitavat mennä töiden merkeissä, ainakin tällä kertaa, Turkkila sanoo ja vilkaisee ulos lumisateeseen.

Juhani Partanen