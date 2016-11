Oikeus pui 70-110 koiran ja kissojen kaltoinkohtelua Luumäellä

Etelä-Karjalan käräjäoikeus aloitti torstaina käsittellä eläinsuojelurikosepäilyä, jossa syytettynä ovat luumäkeläinen mies ja nainen.

Syytettyjen epäillään laiminlyöneen omat ja hoidettavaksi ottamansa eläimet. Eläimille on poliisitutkinnan mukaan tuotettu tarpeetonta kipua, tuskaa ja kärsimystä.

Kaiken kaikkiaan naisen ja miehen epäillään laiminlyöneen noin 70-110 koiran ja viiden kissan huolenpito.

Koiria on pidetty likaisissa, ulosteisissa tiloissa, jossa ilmanlaatu on ollut huono. Kaikilla koirilla ei ollut sääsuojaa.

Kissoja on pidetty kylmässä ja ravinnotta jopa pari viikkoa. Kissat on jouduttu viranomaisten toimesta lopettamaan.

Viranomaiset huomauttivat toiminnan laadusta useampaan kertaan vuonna 2015 ja alkuvuonna 2016. Riittäviä korjauksia eläinten oloihin syytetyt eivät kuitenkaan tehneet.

Syyttäjä vaatii syytetyille eläintenpitokieltoja ja ehdollisia rangaistuksia.

Tuomion käräjäoikeus antaa asiassa 24.11.