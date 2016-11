Livekamera katselee Taavetin keskustaa

OLETTE livekamerassa netissä, tiesittekö…?

– No ei, vastaavat Jani Kytömäki, kesämökkiläinen Haminasta ja hänen kaverinsa Teemu Ojala.

– Tai se Raatjärven mökki on itse asiassa äidin, hän kun on luumäkeläinen juuriltaan. Tulimme nyt nostamaan veneen ylös järvestä, Kytömäki kertoo.

Netin livekamera Taavetissa on miehille yllätys ja he ihmettelevät sitä ”näin pienessä kunnassa”. Kytömäki kertoo käyvänsä Luumäellä useinkin mökillä, kun vain ehtii.

Miehet arvioivat, että livekamera voi olla hauskakin juttu ja Ojala tuumii, että onhan siinä hyviäkin puolia.

– Näkee millainen sää täällä on! Minä tosin pysähdyn Taavetissa harvoin, Ojala toteaa.

Kun Luumäen pääkirjasto Taavetissa valmistui kesän alussa 2013, kunta sijoitti kirjaston katolle reaaliaikaista kuvaa internettiin tuovan kameran. Siitä ei paljoa ääntä pidetty, mutta kuluneen kesän lopulla kameran kuvake lisättiin Luumäen kunnan kotisivulle.

– Siitä voi kuka tahansa kurkata, millainen sää Taavetissa kulloinkin on, kunnan atk-suunnittelija Matti Halonen kertoo.

Samalla voi nähdä, mitä keskustassa tapahtuu.

– Mutta kamera ei taltioi kuvaa mihinkään, siitä näkee vain sen hetkisen tilanteen eikä taaksepäin voi kelata, hän huomauttaa.

Livekameran asentamiselle Matti Halonen kertoo syyksi, että näin halutaan tuoda Luumäkeä ”maailmankartalle” internetin välityksellä. Kameran asentamispaikka valittiin aikanaan siten, että kohde on neutraali ja riittävän kaukaa yleiskuvaa tuottava.

Juhani Partanen