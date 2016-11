Kuutostien liikenne on ollut poikki keskiviikkona aamulla pu0li kuuden ja kahdeksan välillä. Alustavan tiedon mukaan rekka on poikittain Kankaan hautausmaan kohdalla, mutta pahin tilanne on jo ohi. Pelastuslaitokselta saadun tiedon mukaan liikenne on jo palaamassa normaaliksi.