Uusiutuvasta energiasta kuntalaiskysely

Luumäen kunnan kotisivuilla on marraskuun ajan menossa kuntalaiskysely uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksien lisäämisestä.

Yritysasiamies Vesa Punkka pitää tärkeänä, että kyselyyn vastaisivat mahdollisimman monet kuntalaiset ja yrittäjät. Punkka tähdentää, että vaikka kyselyn etusivulla kysytään oletko yrittäjä vai maatalousyrittäjä, kysely on kuitenkin tarkoitettu kaikille lämmitysasioista kiinnostuneille.

Kysely on osa ”Uusiutuvasta energiasta elinvoimaa Luumäen kuntaan” -hanketta, jota toteuttaa yrittäjä Juha Saajoranta.

Luumäen kunnassa kehitys uusiutuvan energian käyttöön on ollut nopeaa, kun uusi hakelämpölaitos otettiin käyttöön. Muita uusiutuvan energian lähteitä ovat hakkeen lisäksi tuulivoima, aurinkosähkö, maalämpö ja biokaasu. Punkan mukaan selvityksen alla on jo myös biokaasu, jos siitä voisi löytyä uusi tuotantoala. Aurinkoenergian osalta on ollut palavereita paikallisen sähköalan kanssa, ja Punkka on järjestelemässä aiheen tiimoilta yliopistovierailua tammikuussa.

– Näemme tärkeänä selvittää, mihin kuntalaisilla on kiinnostusta ja mitä ruvetaan viemään eteenpäin. Taustalla on paikkakunnan yritystoiminnan lisävirittäminen ja kunnan yrittäjäomavaraisuuden lisääminen, Punkka sanoo.

Kysely löytyy osoitteesta luumaki.fi.