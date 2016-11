Kuutostie suorenee uudelle tielinjalle

Kuutostieliikenne sujuvoituu, kun uusi tielinja Rantsilanmäen ja Jurvalan läntisen eritasoliittymien välillä avataan liikenteelle torstaina 17.11.

Toistaiseksi liikenne on soljunut Rantsilanmäestä eteenpäin rakenteilla olevan tieosuuden syrjässä ja kiertänyt Kankaan hautausmaan. Uusi tielinjaus otetaan käyttöön 1+1 -kaistaisena ja liikenne sujahtaa Kankaan hautausmaan ohi monta metriä alempaa kulkevaa uutta tielinjaa pitkin, palatakseen Kairlammen vaiheilla olevasta Jurvalan läntisestä eritasoliittymästä vanhalle tiepohjalle. Linja-autoliikenne pikavuoroja lukuun ottamatta siirtyy rinnakkaistielle.

Samalla otetaan käyttöön myös uusi rinnakkaistie, joka lähtee Rantsilanmäeltä sähkön runkolinjan viereen kulkemaan kohti Jurvalaa ja kiertää Kankaan hautausmaan.

Uusi tielinja otetaan 23.11. käyttöön Sarvilahden kohdalta eli Jurvalan itäisestä eritasoliittymästä uudelle tielinjalle Kärenkylää kohti Lappeenrantaa, joka puolestaan on 2+2 -kaistainen. Käyttöön otettavalla tiellä on 80 km/h nopeusrajoitus.

Suoristettu tielinja Rantsilanmäen ja Jurvalan välillä on neljä kilometriä ja Jurvalasta Kärenkylään yhdeksän kilometriä.