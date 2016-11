Talvi tuli ainakin hetkeksi Luumäelle. Ilmatieteenlaitoksen mukaan pakkanen sinnittelee koko alkaneen viikon ajan.

Kylmintä on huomenna tiistaina, jolloin miinusasteita on 7-8. Tuulen takia kylmyys tuntuu jopa 16-asteisena.

Muuten viikko sujuu 4-7 asteen päivälämpötiloissa. Yöllä voi olla kylmempää.

Taivas on pilvinen lähes koko viikon. Lunta on luvassa maanantai-illalle sekä keskiviikkoillasta torstaille iltapäivään asti.