Luumäki on saamassa hulevesiviranomaisen

Teknisen johtajan Erik Forsténin ehdotuksesta kunnanhallitus aikoo ehdottaa valtuustolle, että kuntaan määrätään hulevesiviranomaisen.

Tällä kertaa se ei tarkoita uutta viranhaltijaa, vaan viranomaistehtävä hulevesien valvontaan on tarkoitus määrätä tekniselle lautakunnalle. Maanrakennuslain mukaan kunnalla on myös mahdollisuus alkaa periä julkisoikeudellista, vuosittaista hulevesimaksua. Sen tarkoitus olisi kattaa hulevesistä kunnalle koituvat kustannukset. Kunnanhallituksen esityksessä kuitenkin on, että hulevesimaksu ei tulisi.