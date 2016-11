Luumäen kunnanhallitus pohtii maanantaina ensi vuoden tuloveroprosenttia.

Kunnanjohtaja Anne Ukkolan esitys hallitukselle on, että kuntalaisten verorasite säilytettäisiin nykyisessä 19,75 prosentissa.

Lappeenranta on vahvistanut veroprosentikseen ensi vuodelle 21. Imatran kaupunginhallitus on hyväksynyt puolestaan veroprosentiksi 20.