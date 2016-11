Torin uudistaminen etenee askel kerrallaan

Torin uudistaminen Taavetissa on kesken. Puut on jo raivattu, uusi leikkipaikka rakennettu. Myös trampoliini on palvellut kuntalaisia keväästä alkaen. Ensi vuonna valmistunee senioripuisto torin laitaan.

Tori kärsii yhä ajoittaisista vesiongelmista. Sateen jälkeen vesi jää seisomaan isoiksi lammikoiksi.

— Torin pinta on tarkoitus vaihtaa laatoitukselle, kivituhkalle ja asfaltille, kunnan puutarhuri Kirsi Iiskola kertoo.

Myös torin kulkuväylä on tarkoitus siirtää suoraan Linnalantielle, kun tien laajempi ehostus alkaa.

Torin puolivirallinen liittymä kaupan pihan kautta ei ole kaikkein toimivin ja turvallisin.

— Suunnitelmissa paras kohta on juuri uuden liittymän rakentaminen, torikahvilaa pitävä yrittäjä Arto Pesu sanoo.

Torin kehittäminen on osa Luumäen kunnan viihtyisyyssuunnitelmaa, joka laadittiin vuonna 2011.

Lue lisää Luumäen viihtyisyyssuunnitelman etenemisestä paperilta arkeen torstaina 3.11. ilmestyneestä Luumäen Lehdestä.