Huoltajat näkevät vihdoin lasten tiedot Omakannasta

Uusi toiminnallisuus on avattu tänään. Nyt huoltaja näkee Omakannasta alle 10-vuotiaan lapsen tiedot. Edellytyksenä on, että aikuinen on lapsen huoltaja ja että lapsen terveystiedot on tallennettu Kanta-palveluihin.

Huoltaja näkee lapsen terveystiedot ja sähköiset reseptit ja voi pyytää niiden uusimista. Lisäksi hän voi kuitata Potilastiedon arkistoa koskevan informaation saaduksi sekä antaa suostumuksen lapsen puolesta.

Omakannasta näkee lapsen terveystiedot, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 lähtien.

Myös alaikäiset pääsevät Omakantaan. Palvelun käyttäminen vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja tunnistautumisvälineiksi pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin.

Palvelussa hän voi katsella sähköisiä reseptejä ja terveystietoja. Alaikäinen ei kuitenkaan voi kuitata Potilastiedon arkiston informaatiota saaduksi, antaa suostumusta, asettaa kieltoja eikä antaa elinluovutus- tai hoitotahtoa.