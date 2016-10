Jatkuvaa kiusantekoa Sepänkujalla

Taavetin Sepänkujalla asuva iäkäs pariskunta on joutunut jatkuvan kiusanteon kohteeksi. Joukko nuoria poikia on käynyt jo usean vuoden aikana säännöllisesti ilta-aikaan soittelemassa heidän ovikelloaan. Kun oven avaa, sen takana ei ole ketään.

– Tällä viikolla kävivät taas ja yhtenä iltana ikkunasta kuului kova pamaus, kun olimme jo nukkumassa. Selvisi, että terassikukka oli käyty siirtämässä pihasta pensasaidan toiselle puolelle, kiusanteon kohteeksi joutuneet kertovat.

Muutakin kiusaa on tehty, esimerkiksi vuosi sitten pienen pihakuusen valoja käytiin irrottelemassa pistokkeesta.

Poikien tiedetään liikkuvan polkupyörillä, mutta toistaiseksi heitä ei ole pimeässä tunnistettu. Kiusanteon kohteeksi joutuneet ovat olleet poliisiin yhteydessä.