Luumäkeläisen konkurssipesän petosvyyhti käräjillä

Etelä-Karjalan käräjäoikeus käsitteli kolmen päivän ajan tällä viikolla luumäkeläisen yritysryppään konkurssiin liittyvää petosyytevyyhtiä.

Sytytettyinä ovat isä ja poika.

Syyttäjä vaatii rangaistusta isälle velallisen törkeästä epärehellisyydestä, koska yrityksen omaisuutta on luovutettu syytetylle ja tämän lähipiirille ennen konkurssia yhteensä 193 352 euron edestä kiinteistökaupoilla, palkkakuluina ja matkakuluennakkoina.

Yritys on mennyt konkurssiin vuonna 2013.

Samaan vyyhtiin liittyy kirjanpitorikosepäily, jossa syytettynä oleva poika on syyttäjän mukaan laiminlyönyt perhepiirin toisen yrityksen kirjanpitoa. Myös tämä yritys on lopettanut toimintansa.

Molemmat syytettyinä olevat miehet ovat lisäksi epäiltynä törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Isää syytetään lisäksi raskaan työkoneen kauppaan liittyen törkeästä petoksesta.

Tuomio syytteistä annetaan kansliapäätöksellä kuukauden päästä.