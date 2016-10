Se aito ja alkuperäinen Kivijärvi

Rantakivellä fanitetaan Kivijärveä. Muitakin mahtavia järviä on, mutta kyllä tämä Luumäen Kivijärvi sentään on the Kivijärvi, se aitojen aito ja alkuperäinen.

Mutta oletteko lainkaan tietoisia, että Luumäellä onkin peräti kaksi Kivijärveä! Kaikki tietysti tietävät tämän Luumäen ja Lemin alueille ulottuvan järven, mutta sitten on toinenkin. Se lymyää aivan kunnan länsirajalla, noin Somerharjun ja Kannuskosken puolivälissä, metsien siimeksessä. Ei kovin iso, noin pari kolme sataa metriä kanttiinsa, mutta veikeän muotoinen se on. Googlen satelliittikuvassa se on kuin hevosenkenkä tai jokin käikäle. Täytyypä jokin kesäpäivä ottaa ihan asiaksi ja poiketa katsomaan. Hinkantietä sinne pääsee.

Palataan nyt kuitenkin tämän isomman Kivijärven äärelle. Se on Suomen järvitilastossa iso järvi, sijalla 30. kaikista Suomen järvistä. Ei siis mikään lätäkkö. Ja kyllähän sen järvellä ajellessa huomaakin: toiseen rantaan on paikoin monta kilometriä suoraa selkää. Saa siinä kaasua kääntää ihan reippaasti, jos nyt ei ole täysin kohtuuton menopeli alla.

Suorastaan veikeätä on, että kun Suomessa on kaikkiaan 121 Kivijärveä, niin meidän kuntaan niistä on pitänyt osua kaksi. Suuren kokonsa – noin 76 neliökilometriä – ansiosta meidän Kivijärvi kattaa neljänneksen kaikkien Suomen Kivijärvien yhteenlasketusta noin 300 neliökilometristä. Kaikista Kivijärvistä meidän Kivijärvemme on Suomen toiseksi suurin.

Järvi on tavattoman sokkeloinen, eikä ihme, sillä jääkauden ja maan nousemisen seurauksena saaria on 164, ja niiden ala on yhteensä reilut 3 000 hehtaaria. Kun rantaviivaakin riittää yksi jokaiselle vuodenpäivälle eli 365 kilometriä, niin ei ole ihme, että järvi on kesämökkiläisten suosikki.

Nimensä mukaisesti järvi on kivinen, eivätkä ainakaan veneilijät tiedä kaikkien pinnan alla lymyävien kivien sijaintia. Kuten Luumäen Lehti syyskuussa uutisoi, on järvelle lähivuosina syntymässä turvallinen veneilyreitti Kotkaniemen rannasta aina Lemin kirkolle asti, ja taitaapa yksi reitti yltää Huopaisen virralle asti. Kelpaa sitä sitten hyvillä mielin ajella ihailemassa järveä tuttuja kotirantoja kauemmaksikin. Ja lemiläiset voivat poiketa veneillä kylään tänne meidän puolelle.

Rantakivellä iloitaan myös järven puhtaudesta. Toki levää on havaittu aina silloin tällöin ja jopa nyt lokakuussakin, mutta yleisesti ottaen järvi on erinomaisessa kunnossa. Tuoreimmat havainnot järven kunnosta on syyskuussa järveä kartoittaneilla luotaajilla, joita moni meistä kävi järvellä jututtamassa. Olikin mielenkiintoista tietoa tarjolla!

Veneilyreitin maanmittareiden – pitäisikö tässä yhteydessä sanoa vesimittareiden – mukaan järven tummimmat vedet ovat luonnollisesti Lemin puolella Lahnajärvessä ja Kuuksenenselällä. Siellä näkösyvyys on olematon.

Kirkkaimmat vedet löytyvät Hartun länsipuolisilta alueilta, joissa näkösyvyys yltää jopa kolmeen metriin. Mutta erinomaisen hyvässä kunnossa ovat myös Ytsaarenselällä ja ylipäätään motellin laiturilta avautuvan maiseman selkävesillä. Motellin edustan Likolahti on kuitenkin melko tummavetistä.

Järvi on myös kalaisa. Tämä kesä tuntuu olleen erityisen suotuisa muikun suhteen, sitä on ajoittain noussut nuotasta reippaasti. Myös vesimittarit taivastelivat luotauksissaan kalaparvien tiheyksiä, ajoittain kaikuluotaimet eivät yltäneet pohjaan saakka kalaparvien läpi. Eikä kuulemma ole kalajuttu!

Rantakivelläkin toivotaan, että järvi pysyy hyvänä ja jopa paranee entisestään. Siinä on velvoitetta jokaiselle järvellä liikkuvalle ja sen äärellä asuvalle. Pidetään huolta omasta Kivijärvestämme!

Kirjoittaja on työssään kynäilevä toiminnanjohtaja.