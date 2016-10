Anisa Doty väitteli tohtoriksi

YTM Anisa Doty väitteli yhteiskuntatieteiden tohtoriksi kansainvälisen politiikan alalta viime perjantaina 14. lokakuuta Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjänä oli emeritus professori Luc Reychler Leuven yliopistosta Belgiasta.

Anisa Dotyn tutkimuskohteena oli kehitysyhteistyö konfliktista kärsineellä alueella Nepalissa. Hänen väitöskirjansa nimi on Bringing Peace to Life? A Narrative Analysis of Finnish Development Intervention in Conflict-Affected Nepal (Emme halua kuollutta rauhaa! Narratiivinen analyysi suomalaisesta kehitysinterventiosta konfliktin jälkeisessä Nepalissa).

Anisa Doty on luumäkeläisten Leena ja Ted Dotyn tytär. Hän syntyi Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa ja suoritti yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa rauhantyön asiantuntijana Kirkon ulkomaanavussa sekä Kepassa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen parissa.

Anisa Doty viettää kesäisin runsaasti aikaa Luumäellä.