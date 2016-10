Taavetin markkinat torstaina

Perinteiset Taavetin syysmarkkinat on torstaina 20.10.

Mukaan odotetaan runsaasti markkinamyyjiä, suurin piirtein saman verran kuin kevätmarkkinoilla oli.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan luvassa on pilvinen, mutta sateeton markkinapäivä. Lämpöasteet ovat ajankohdan mukaiset, noin puolenkymmentä plusastetta.

Markkinamyyjiä alkaa tulla jo keskiviikkona 19.10. virittelemään myyntikojujaan. Järjestäjätaholta LC Luumäestä kerrotaan, että Linnalantie ollaan katkaisemassa markkinoiden vuoksi keskiviikkona illansuussa, kun tielle tulevat markkinamyyjät saapuvat virittelemään myyntikojujaan. Saadun luvan mukaan tie voidaan katkaista jo kello 15 jälkeen.

Liikenne on poikki Linnalantiellä keskiviikosta torstai-iltaan, noin kello 18 asti, mahdollisesti lyhyempäänkin. Markkinoiden ajan kiertotie kulkee Marttilantien-Koulutien kautta. Järjestäjä toivoo raskaan liikenteen välttävän Taavetin keskustan halki ajamista koko markkinoiden ajan.