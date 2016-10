Hyppyseni heräsivät himoitsemaan kynänpätkää luettuani SK:n numerosta 41 kirjoituksen ”Olisiko Lenin hyökännyt Suomeen 1939”.

Tätä kysymystähän meillä on vuosien vieriessä paljon vatvottu sinne sun tänne. Tasavallan presidenttikin on sitä kysynyt myllykirjeessään Arvo ”Poika” Tuomiselta, joka aikoinaan oli Moskovassa korkeassa asemassa Otto Ville Kuusisen ”oikeana toimivana kätenä” ja hän vastaa Suomen Kuvalehden samassa numerossa, että ei olisi hyökännyt!

Tällä hetkellä tavoittamattomissa olevassa arkistossani on Leninin laatima karttakuva Suomen ja Neuvostoliiton rajasta, jos suomalaiset tinkivät itsepintaisesti rauhanneuvotteluissa. Tuossa Leninin kartassa oli muistaakseni Aunus, Syvärinjoki ja suurin osa Äänisjärveä liitetty Suomeen! Mutta tätä Leninin ehdotusta eivät vielä olleet hyväksyneet Stalin ja Buharin, kun lopulliset rauhanneuvottelut alkoivat Virossa ja päättyivät vuonna 1920 Tarton rauhaan. Tässä palaverissa suomalaiset osoittautuivat avuttomiksi harrastelijoiksi diplomatian alalla venäläisiä vastaan vaikka silloinen Suomen bobrikoffilaisten johtaja Juho Kusti Paasikivi yritti parhaansa. Nähtävästi Aunuksen Karjala olisi ollut silloin saatavissa ”kotiin”! Sen kuitenkin suomalaiset ”tollot” saivat Tartossa aikaan, että vapaaehtoisten suomalaisten sissijoukkojen, etupäässä koulupoikien (siihen aikaan olivat suomalaiset koulupojat näet isänmaallisia), omin luvin valloittamat ja sormi liipasimella edelleen hallussaan pitämät Repola ja Porajärvi vaihdettiin maapallon suurimpaan nikkeliesiintymään Petsamoon (myös mm. kultaa ja timantteja), jonka uumenissa piilevistä miljardiaarteista ei silloin tiedetty hölynpölyä.

Kun Lenin tunnusti Suomen itsenäisyyden, oli Stalin synkkänä vaiti. Vähän myöhemmin hän antoi lausunnon, että ”Suomen itsenäisyyden tunnustaminen oli olosuhteista johtunut tilapäinen toimenpide”. Tämä Stalinin lausunto on julkaistu muun muassa vuoden 1918 Etelä-Saimaassa. Jos Stalin nyt eläisi, niin mitä hän mahtaisi arvella Ruotsin vaaleista sosialidemokraattien menetettyä siellä hallitusvaltansa 44 vuoden kuluttua.

Kun toisen maailmansodan jälkeen Labour-puolue voitti Englannin vaalit ja Winston Churchill erosi, oli Stalin jatkuvasti väittänyt, että tuo hänen konferenssikaverinsa on tullut hulluksi! ”Miehellä oli käskettävissään armeija ja poliisijoukot ja luopuu itsestään vallasta. Hulluksi se on tullut”, oli Stalin jankuttanut.

Itämaisilla ihmisillä on vaikeuksia ymmärtää länsimaisia, jonka kirjailija Rudyard Kipling toteaa balladissaan:

”Itä on itää ja länsi on länttä, ei kohtaa ne toisiaan, kunnes edessä Herran istuimen taivas on kohtaava maan…”

Peilaaja