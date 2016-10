Liikennevirtojen ohjailu on oma taiteenlajinsa. Luumäellä näiden liikennevirtojen kanssa on eletty kuutostien sykkeessä, joka on ajoittain kesäisin varsin vilkasta. Juuri siitä kesäaikaisesta liikennevirrasta halutaan saada Luumäelle sitä liike-elämän sykettä, joka pitäisi talouselämäämme vinhassa vauhdissa.

Kuutostieremontti valmistuu 2018. Sen tulemista on Luumäellä odotettu vuosikymmenet, ja kun se vihdoin on täällä hyvässä käynnissä, pohdinta liikennevirtojen talouselämälle suotuisasta pysäyttämisestä käy kuumeisesti. Taavetissahan kuutostie kulkee ohitustienä eikä matele keskustassa. Jurvalassa kuutostieliikenne on jyrännyt taajaman läpi muutaman vuosikymmenen pitempään kuin Taavetissa, mutta kohta sielläkin päästään ohikulkutielle.

Tottakai liike-elämämme odottaa ja toivoo, että turistivirrat pysähtyisivät niin Taavetissa kuin Jurvalassakin. Raskas liikenne voi puolestaan kernaasti pysähtyä Rantsilanmäen liikenneasemilla, eikä rekkoja niinkään haluta ”jyräämään” keskustoihin. Juuri siitähän Asemanseudun kyläyhdistys on Jurvalassa ääntä pitänyt, että raskaan liikenteen aiheuttamat riskit ja vaaratilanteet poistuvat, kun ohikulkutie valmistuu.

Kun kuutostieremontti valmistuu, Jurvalassa vanha kuutostie muuttaa nimeään Itsenäisyydentieksi. Etenkin sille toivotaan turisteja runsain mitoin tutustumaan historiallisiin muistomerkkeihin ja myös pysähtymään paikallisten liikeyritysten palveltaviksi.

Itsenäisyydentie on erittain osuva. Sen varrella on itsenäisen Suomen historiaa roppakaupalla. Sen tunteminen on Luumäellä aika pitkälti itsestään selvää, mutta sitä pitäisi tuntea ympäri Suomea. Meidän kannattaa pitää näitä historian virstanpylväitä esillä, ei vain paikallisesti, vaan myös paljon laajemminkin pitkin Suomea. ”Hyvähän se on presidenttipitäjä Luumäellä” – siinä olisi oiva autotarra.

Ajellaanhan jatkossakin Itsenäisyydentiellä!