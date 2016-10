Itsenäisyydentie toteutuu ensi vuoden aikana

ITSENÄISYYDENTIE-hanke etenee Luumäellä suotuisasti, kun hanke sai lokakuun alussa myönteisen rahoituspäätöksen Leader Länsi-Saimaa ry:ltä. Luumäen kunnan hallinnoimassa hankkeessa kootaan yhteen ja esitellään uuden Kuutostien linjauksen sivuun jäävän nykyisen tieosuuden nähtävyyksiä ja palveluita.

Itsenäisyydentieksi nimetyn tieosuuden varrelle jäävät merkittävimmät kohteet ovat presidenttikoti Kotkaniemi ja sen alueella sijaitsevat ensimmäisen maailmansodan patterityöt, toisen maailmansodan puolustuslinjalla sijaitseva Salpa-asema, Salpalinjaan liittyvä Kivijärven tulvituspato Luumäen motellin kupeessa, Suomen oikeustaistelun muistomerkki Luumäen asemalla ja Vapaussodan viimeisen taistelun muistomerkki Kiurulassa. Hankkeen puitteissa opastetaan myös Luumäen kirkonmäki ja Taavetin linnoitus.

Hankkeen projektipäällikkö Juha Tervonen pitää hyvänä tavoitteena Itsenäisyydentien avajaisille ensi vuoden itsenäisyyspäivän seutua.

– Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä, mutta juhlavat avajaiset kannattaa pitää jo ennen itsenäisyyspäivää, hän pohtii.

Matkailijavirrat halutaan ohjata valtatie kuuden uudelta linjaukselta vanhalle tieosuudelle tutustumaan kohteisiin, jotka varustetaan niiden historiasta kertovin kohdeopastein. Infotaulut sijoitetaan uudelle tieosuudelle liittymiin ja opastustauluja kohteille tulee myös vanhan tien varrelle.

Hanke alkoi jo kesän alussa ja hankesihteeri Elina Lyijynen on ehtinyt kerätä aineistoa kohde-esittelyjen taustaksi yhteistyössä kotiseutuneuvos Pekka Siiropään kanssa. Opastetaulujen suunnittelu on aloitettu, samoin Itsenäisyydentietä esittelevien nettisivujen suunnittelu. Lisäksi on ryhdytty kartoittamaan sodan jälkeen kouluille lahjoitettuja Pro Patria eli isänmaan puolesta kaatuneiden nimitauluja, joita onkin löytynyt useita eri malleja.

Itsenäisyydentie-hanke liittyy läheisesti samaan aikaan Luumäellä eteneviin Kotkaniemen peruskorjaukseen ja kehittämishankkeeseen sekä Kivijärven veneilyreitin toteutukseen.

Itsenäisyydentie-hankkeen kustannusarvio on 93 000 euroa ja rahoitus on saatu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.