Jatkuvatoimisen kuivurin tarve selvitetään

Maatalousyrittäjä Jukka Hirvikallion mukaan Luumäellä on tarpeen selvittää jatkuvatoimisen kuivurin tarve.

Hänen arvionsa mukaan Taavetin uuden biolämpölaitoksen yhteydessä olisi mahdollisuus toteuttaa jatkuvatoiminen viljankuivuri, joka hyödyntäisi biolämpölaitoksen resursseja.

Hirvikallio puhui asiasta viime torstaina Maaseutuseuran KoneAgria-retken yhteydessä.

– Asiaa selvitellään ensin viljelijöiden keskuudessa. Toivottavasti viljelijät miettivät asiaa ja ottavat yhteyttä minuun. Kylillä kuitenkin on viljankuivureita, joiden toimintaa ehkä voisi näin yhdistää.

– Elo-syyskuussa viljanpuintien aikaan Taavetin biolämpölaitos toimii selvästi aliteholla eli lämmitysresursseja pystyisi hyödyntämään myös viljankuivatukseen. Mikäli kiinnostusta löytyy riittävästi, asiaa voitaisiin lähteä viemään eteenpäin. Hakelämpöä hyödyntävään jatkuvatoimiseen kuivuriin voisi liittää hyödyllisiä lisätoimintoja kuten kosteusmittarin parhaan tuloksen saamiseksi.

Tehoreservejä biolämpölaitoksella on niin paljon, että Jukka Hirvikallio arvioi jatkuvatoimisen kuivurin kykenevän 25-80 tonnin kuivatukseen tunnissa, mahdollisesti jopa enemmänkin.

Hirvikallio kertoo keskustelleensa asiasta alustavasti Luumäen Energian toimitusjohtajan Juha Inkilän kanssa.

– Tottakai tällainen hanke kiinnostaa! Nyt ollaan kuulolla viljelijöiden suuntaan, Juha Inkilä sanoo.