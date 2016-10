Kirkkojokeen laskettava jätevesi on lähes juomakelpoista

PUHDASTA JÄTEVETTÄ. Sitä virtaa Taavetin jätevedenpuhdistamosta Luumäen Kirkkojokeen ja edelleen Urpalanjokeen valtavia määriä vuorokaudessa, esimerkiksi viime tiistaita edeltäneen vuorokauden aikana 600 kuutiometriä eli 600 000 litraa.

– Vettä voi nyt sanoa hygieeniseltä laadultaan juomakelpoiseksi, kunnan rakennusmestari Juha Inkilä sanoo ja saa vahvistuksen vesilaitoksen hoitaja Heikki Ovaskalta, joka valuttaa puhdistettua vettä näytille limsapulloon.

– Vain pieni kellertävä värisävy jää, sille emme mahda mitään, hän huomauttaa.

Jätevedenpuhdistamolle on juuri saatu asennettua uusi ultraviolettisuodatin, jonka kaksitoista vesiputken sisään asennettua, yli metrin pituista ultraviolettilamppua huolehtivat siitä, että kaikki veden sisältämät mikrobit kuolevat. Tekniikkaa käytetään jo laajalti uusissa vedenpuhdistamoissa, mutta pienissä kunnissa ja vanhoissa puhdistamoissa vain harvoin.

– Luumäki on tässä asiassa edelläkävijä, Juha Inkilä sanoo.

Urpalanjoesta on löytynyt tutkimuksissa muun muassa koliformisia eli ulosteperäisiä bakteereja ja vaikka niiden lähteenä saattavat olla vaikkapa maatalous tai eläimet, Taavetin jätevedenpuhdistamoa on pidetty yhtenä syypäänä. Nyt voidaan taata, ettei vedenpuhdistamosta pääse vesistöön mitään haitallisia mikrobeja.

Taavetin vedenpuhdistamolle virtaavat kaikki kunnan viemäriverkoston jätevedet niin Taavetista kuin Jurvalastakin. Lisäksi puhdistamoon tulee neljän eri vesiosuuskunnan jätevedet.

Jätevesien puhdistusprosessi sisältää monta vaihetta ja kestää lähes viikon.

– Ensin vedestä erotetaan kaikki kolmea millimetriä suurempi kiintoaine, minkä jälkeen se johdetaan ilmastusaltaaseen, jossa erityiset mikrobit syövät bakteerikantaa. Sekaan laitetaan ferrosulfaattia ja lopulta vesi menee vielä selkeyttämöön. Vesiä myös kierrätetään, kunnes kaikki kiintoaine on poissa, Heikki Ovaska tiivistää prosessin kulkua.

Nyt ultraviolettisuodatin hoitaa vielä veden viimeistelyn mikrobivapaaksi ennen sen laskemista putkea pitkin puhdistamon takana virtaavaan Kirkkojokeen.

Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan päivitys on parhaillaan käynnissä. Lupahakemuksen tehnyt ja ultraviolettilaitteiston kilpailutuksesta huolehtinut Juha Saajoranta JS-Enviro Oy:stä kertoo, että lupaehtoihin on ollut odotettavissa tiukennuksia. Uusi laitteisto on huomioitu täydennyksenä myös lupahakemuksessa.

Hankinnan arvo on 110 000 euroa ja se sisältää laitteiston lisäksi uudisrakennuksen, johon laitteisto on sijoitettu.