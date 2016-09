Niukkuutta jaetaan vastakin

Maakuntauudistus kuulostaa äkkiseltään hyvältä ja hienolta, kun sitä selvittää muutosjohtaja Aija Tuimala. Hän selosti uudistusta ja sen tulemista kunnanvaltuutetuille viime valtuustossa.

Valtuustossa myös vieraillut maakuntajohtaja Matti Viialainen totesi, että muutoksessa tulee maan hallituksen vahva tahto julki. Muutos tulee olemaan valtaisa, mikäli kaikki sujuu kaavailujen mukaan. Toteutus ei ole päässyt käyntiin, mutta suunnitelmat ovat selkeät.

Parasta maakuntauudistuksessa on paikallisesti katsoen se, että uudistus on tuomassa päätösvaltaa lähemmäksi paikallisia ihmisiä. Muutoin hankkeessa on paljonkin sellaista, mikä siinä mietityttää. Äkkiseltään ajatellen maakuntauudistuksessa on jotain tuttua: sehän muistuttaa vanhaa lääninhallitusta, vaikka ei tietenkään mene sen kanssa yksi yhteen – eihän entiset läänit ja maakunnatkaan menneet yksi yhteen. Hallituksen tavoite on tietenkin se, että byrokratiaa vähennettäisiin, mutta tässäkin on tulossa omanlaisensa hallintohimmeli.

Sosiaali- ja terveystoimi on menossa ”valtion piikkiin”. Meidän Eksote käy toimintamallista, jota on jo tähän mennessä ehditty kehua. Soten hallintomalli on kuitenkin mielenkiintoinen, kun tarvitaan tilaajataho ja toteuttajataho sekä molemmissa terveysalan ammattilaiset, jotka ymmärtävät mitä tehdään.

Tavallista pientä ihmistä kiinnostaa se, tuleeko uudistuksen myötä helpotuksia veroihin. Tuskinpa vain! Vaikka kunnallisvero onkin Luumäellä tippumassa laskennallisesti 7,45:een, pitäähän valtionverotuksen ja veroluonteisten maksujen olla sitä luokkaa, että valtio voi hoitaa sote-laskut. Sitäpaitsi, kunnallisvero pyöristetään neljännesprosenteittain. Toinen juttu on se, että kunnalle jää kuitenkin niin paljon hoidettavia tehtäviä, että niukkuutta kunnissa jaetaan vastakin.