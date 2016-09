Lenin, Stalin ja Ukko-Pekka

Kolmikko oli saman aikakauden suurmiehiä tahoillaan. Kaikki he olivat maansa johtajia ja heitä on muistettu ja muisteltu myös jälkikäteen. Leninillä ja Svinhufvudilla on museo Suomessa ja vähältä piti, ettei myös Stalinilla. Yhteistä heille oli, että he harrastivat ammuntaa, intensiivisimmin varmasti Ukko-Pekka, joka pääsi pisimmälle tarkkuusammunnan kilpailutuloksissa, muiden osalta tulokset ja tehokkuus lienevät paremmin mitattavissa ammuttujen määrissä.

Miksi Suomessa on Lenin-museo? Neuvostoliiton romahdettua se oli jopa ainoa laatuaan. Tavatessaan ensimmäisen kerran toisensa bolshevikkien sisäpiirin kokouksessa Tampereella 1905 Lenin ja Stalin harjoittelivat ampumista Pyynikin harjulla. Neuvostotaiteessa ei tästä ole kuvauksia, mutta niin kerrotaan todella tapahtuneen. Stalin oli jopa intoutunut ammuskelemaan kokoustauolla pistoolilla kohti taivasta Hämeenpuistossa.

Tämä ensitapaaminen oli niin merkittävä, että sen vuoksi Tampereelle perustettiin Lenin-museo 1946. Jatkosodan jälkeen Stalinillekin ehdotettiin samassa yhteydessä museota. Kun tamperelaiset kommunistit ilmoittivat hankkeesta Liittoutuneiden valvontakomissiolle, tämä kehotti perustamaan pelkän Lenin-museon.

Svinhufvud harjoitteli ammuntaa kotonaan Kotkaniemessä, missä hänellä oli oma yksityinen ampumarata. Kun hän oli radallaan ampumassa, pihalle pystytettiin kyltit, joissa luki että ”varokaa, täällä ammutaan”. Hänestä on lukuisia kuvia ampumakilpailuista ase kädessä, mutta hänelle pystytetyissä muistomerkeissä korostuu laki ja oikeus maan turvana. Lenin ja Stalin puolestaan ovat kuvissa ja patsaissa useimmiten käsi nyrkissä tai muuten pystyssä taisteluun kehottamassa. Suomen ensimmäinen valtionhoitaja ja itsenäisyysmies P.E. Svinhufvud sai museon vasta vuonna 2000 ja jo vuonna 2012 Museovirasto päätti sulkea sen. Nyt se on remontissa ja avataan 2018 Kotkaniemi-säätiön ylläpitämänä.

Lenin-museon tieltä sai Tampereen työväentalon kolmannesta kerroksesta väistyä työväenyhdistyksen pitämä suosittu biljardisali, kun Suomi-Neuvostoliitto-seura suostui maksamaan tiloista silloisissa oloissa korkeaa 25000 markan kuukausivuokraa. Seura aikoi myös pystyttää museon eteen Leninin ja Stalinin patsaan, mutta kaupunki ei lämmennyt ajatukselle ja hanke ei edennyt luonnoskilpailua pidemmälle. Työväenmuseo Werstas on saanut nykyään Lenin-museon vastuulleen, kun Suomi-Neuvostoliitto-seuran perillinen Suomi-Venäjä-seura luopui siitä.

Lenin-museota on lähdetty uudistamaan karsimalla henkilöpalvontaa ja kuuntelemalla kävijöiden toivomuksia näyttelyjen teemoista. Toivomuksista järjestetyssä kyselyssä kärkeen nousseita teemoja olivat neuvostoarki, neuvostohuumori, KGB, vankileirit ja toisinajattelijoiden kohtelu. Totta ja tarua yhdistetään reippaasti. Historiikkivideossa on kohtaus, jossa Lenin maistelee mustaa makkaraa Laukon torilla. Moista herkkua tuottava maa ansaitsee itsenäisyyden.

Mitäpä vastaavaa keksitään Kotkaniemeen: Ukko-Pekka maistelemassa luumäkeläistä kovaohrasta. Kova on ollut Suomen tie itsenäiseksi valtakunnaksi. Museon näyttelyjen suunnittelijat ovat isojen haasteiden edessä, mitä korostaa ja nostaa esiin Svinhufvudin monivaiheisesta elämäntyöstä. Hän oli oman aikansa palvottu julkkis, josta pitäisi kaivaa esiin uudenlaisia piirteitä ukkomaisen vanhan valtiomiehen sijaan. Hän oli peloton visionääri, joka pani itsensä ja uransa likoon maan edun eteen. Hän osasi tarttua tilaisuuteen oikealla hetkellä.

Nykyihmiset eivät kaipaa sankarimyyttejä, vaan haluavat nähdä syvemmälle ja laajemmin. Jälkeenpäin ylistetyt ja oikeiksi osuneet ratkaisut eivät aikanaan ole olleet itsestään selviä. Ne ovat vaatineet toteuttajiltaan paljon, niihin on liittynyt epävarmuutta, pelkojakin. Teot ja saavutukset ovat vaikuttaneet ja heijastuneet laajalle, monille eri elämänaloille. Niitä museon näyttelyissä varmasti kaivetaan ja asetetaan esille.

Sitten itse Kotkaniemi, koti, joka oli rauhan ja levon tyyssija Svinhufvudille valtiollisten velvollisuuksien ja sotien keskellä. Se avataan uudistettuna ja kunnostettuna keväällä 2018, kun sata vuotta on kulunut verisestä ja katkerasta sisällissodasta. Sijansa uudessa Kotkaniemessä saa myös kodin hengettären Ellen Svinhufvudin elämäntyö yritteliäänä järjestöihmisenä ja miehensä ja perheensä tukena. Maalaiskartanon emännän arki oli työntäyteinen, täynnä huolta perheestä ja toimeentulosta miehensä Siperian karkotuksen aikana.

Odotamme mielenkiinnolla uudistetun Kotkaniemen avajaisia.

