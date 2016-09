Tukkikämpillä käymässä

Päästyäni viiskytluvun puolivälissä työn makuun, mieluisa homma oli ravata Liukun poppoossa arvioimassa ja leimaamassa metsää.

Hän oli metsänhoitaja, joka mielellään kolusi kairoja ja minä ja pari vienankarjalaista kaveria olimme aina apuna. Tukkikämppien läheltä leimattiin myös lisää kaadettavaa ja mittailtiin tukki- ja ropsipinoja asustellen kämpillä jätkien mukana. Pidin näistä matkoista niin paljon, että otin lomaa muusta työstä koluten taas metsiä.

Tukkikämpällä oli laajahko piha-alue, jossa piili aika tiiviisti useita pyöröhirrestä tanakasti tehtyjä matalahkoja pitkiä rakennuksia, joita ympäröivä hakkaamaton korkea metsä suojasi tuulilta ja tuiskuilta. Vanhat miehet toimivat kipinämikkoina pitäen paikat iskussa kaiken aikaa. Tukkikämpällä asusti useita kymmeniä miehiä metsää parturoimassa ja mukana myös hevosmiehet, jotka saaliit laanille ajoivat. Rakennuksen toisessa päässä asuivat pomot ja se osa kulki nimellä teräväpää. Kämpän makuulaverit olivat raakalaudasta kyhätyt ja pitkän tuvan reunamilla. Keskellä oli kamina, tahko ja työtilaa. Iso kamina paloi lämmittäen ja kuivattaen hikisiä kuteita ja sukkia.

Tallitkaan eivät olleet yhtään heikompia esityksiä vaan polleista pidettiin hyvää huolta. Kiskoivathan ne paksussa hangessa tukkirekiä ja hiki höyrysi pinnassa hevosmiehen kahlatessa parireen vieressä ohjakset käsissä ja kirittellen aina hankalissa kohdin hevostaan. Saumatonta näyttikin tuo yhteistyö olevan. Raatamisen jälkeen niin vetäjä kuin myös ohjastaja tarvitsivat lämpimät yöpuut sun muut. Varastorakennuskin kuului kuvaan, josta kuivat tulipuut ja muut tarvikkeet löytyivät. Kaikki kaikessa oli ruokala, jonka isossa tilassa oli pitkät pöydät syöjille. Koko paikan sielu oli niin kutsuttu elämänluukku, josta emännät lappoivat muonaa jätkille. Nykymitalla se oli epäterveellistä rasvaista ruokaa, mutta ei kasvisruualla noita töitä olisi tehty. Vieläkin muistellessani suussa maistuu tuo hyvä ja muheva maku, joka antoi työhön potkua. Emäntien asema olikin suuresti arvostettu, eikä kukaan saanut sinne heidän puolelleen saapastella suutaan soittamaan; sakin kuri piti siitä huolen. Tukkikämppä oli kuin pieni toimiva yhteisö korpien keskellä, jossa pokasahat soivat ja kirveet purivat puuta.

Liukku yöpyi terävässä päässä, kuten muutkin firman johdosta tulevat kävijät. Arvasin tunnelmat, sillä isäni oli aiemmin metsäpomo ja tuo jätkien kutsuma teräväpää oli muodostanut kylälle yhdistyksen nimellä Metsämiehet. Se kokoontui samalla, kun vaimot pitivät ompeluseuroja, sillä tuolloin naiset kutoivat päällepantavaa perheilleen. Eikäpä tuo leppoisa ukkokatras mitään elvistelijöitä ollut. Olisivat arvaten hyvin sopineet asumaan muunkin porukan kanssa.

Me kolme jätkien puolella asustavaa hajottiin tupaan tultua vapaisiin punkkiin. Silmittelin kiinnostuneena ympärilleni. Kamina pani parastaan ja lämpöä piisasi joka puolelle. Monet hikiset sukat ja vaatteet kuivuivat orsilla ja naruilla ja ympäristöön leviävät aromit olivat muikeat! Eipä tosin tehnyt minulle mitään häikkää, sillä olin työssäni availlut useinkin tukkiutuneita kunnanviemäreitä, joten jos kovassa työssä saatu hiki haisi niin ok.

Porukka touhusi kämpille tultua kuka mitäkin. Jotkut lähempänä asuvat miehet ottivat palasta, jota he kotonaan käydessään kelkkoivat eivätkä halunneet ruokalaan mennä rahojaan kuluttamaan. Sinnepä me muut rynnimme. Viiloilla jätkät pokasahojaan teroittelivat silmitellen välillä terää, että seuraavana päivänä nuo sahat soisivat kiihkeästi. Kirveet he tahkosivat, että se purisi hyvin puita kaadettaessa ja oksia karsiessa. Sakin hevosmiehet viipyivät tallissa kuivatellen ja sukien hevoset sekä syöttäen ja juottaen työparinsa. Tuumailin jätkien kanssa kysellen niitä näitä tuosta työnteosta. Mitään maailmanparantajia taikka politiikan kiemuroita pohtivia he eivät olleet. Välillä räväkkä leikinlasku irroitteli rämäkät naurut. Kun reilussa hengessä asioista kyselin ja tuumin olin yksi muista. Venkoilua ja kukkoilua ei räväkkä sakki sietänyt. Seassa oli savottoja kierteleviä lentojätkiä, joilla pinna oli paljon lyhempi. Tulivat sinne repussaan kirves, sahan puuosat ja terä kiepillä repun päällä ja niilläpä työt jo käyttivät.

Monitoimikoneiden tultua hävisi tukkikämpät ja ne huutokaupattiin muistaakseni seitsemänkymmenluvun tienoilla joko polttopuiksi tai huvilatarpeiksi. Kovaa työporukaa kaikki jätkät olivat. Taksat oli tiukat ja repiä piti kovasti jos nappulaa lompsaan halusi. Nyt raatajat ovat poistuneet suureen tuntemattomaan, jonne me kaikki ajastaan vaellamme. Muistelen heitä työn sankareina.