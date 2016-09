Sotaharjoitusuutisoinnit vähissä

Puolustusvoimien internetsivuston mukaan Utin jääkärirykmentti järjestää syys-loka-kuun aikana kolme koulutussuunnitelmansa mukaista harjoitusta Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Harjoituksista ensimmäinen, eilen keskiviikkona päättynyt, liikkui osin myös Luumäen alueella. Maanantaina alkava toinen, kaksi viikkoa kestävä harjoitus tapahtuu pääosin Kymenlaaksossa, mutta yltänee myös Luumäen länsi- ja kaakkoisosiin. Kolmas lokakuussa järjestettävä harjoitus on Kymenlaakson puolella.

Paikallispuolustusharjoitukset järjestettiin syyskuun alussa Kaakkois-Suomessa, Etelä-Suomessa ja Lapissa. Ne olivat yhteistoimintaharjoituksia, ja Kaakkois-Suomen harjoituksiin osallistui reserviläisiä myös Luumäeltä.

Taavetissa harjoittelivat Utin helikopterit teknisiä siirtymismenetelmäharjoituksia kesäkuun puolivälissä. Se sattui olemaan keskiviikkoaamu, joten Luumäen Lehti sai tapahtumasta tuoreeltaan uutisen torstain lehteen.

Puolustusvoimien harjoitustoimista uutisointi on käynyt paikallislehdessämme varsin vähäiseksi. Se johtuu pääosin siitä, että harjoittelevien joukko-osastojen suora tiedotustoiminta hyvissä ajoin on käynyt perin vähäiseksi. Tiedotteet sotaharjoituksista tulevat hyvin viime tingassa, niin ettei pieni paikallislehti rajallisine resursseineen ehdi reagoida, tai sitten harjoituksista ei kerrota ollenkaan.

Suurten yhtymäharjoitusten tiedotustoiminta tuleekin sitten Pääesikunnan tiedotusosastolta, joka onkin kiitettävän aktiivinen kertomaan Puolustusvoimien toiminnasta. Tosin suuret sotaharjoitukset meidän alueellamme ovat viime vuosina olleet vähissä. Pienemmissä harjoituksissa joukko-osastojen tiedottajat ovat keskeisessä tiedotusvastuussa, mutta heidän toimintansa paikallislehteä kohtaan on harmittavan niukkaa.

Luumäellä kyllä ollaan laajalti kiinnostuneita maanpuolustusasioista, sillä pitäjä on perinteisesti erittäin isänmaallinen, joten Luumäen Lehti kertoo mielellään täällä tapahtuvista harjoituksista.