Luumäen Lehden päätoimittajaksi Liisa Hupli-Oinonen

Liisa Hupli-Oinonen on valittu Luumäen Lehden vastaavaksi päätoimittajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 17.10.

Tällä hetkellä 45-vuotias Hupli-Oinonen toimii Imatran seudulla ilmestyvän Uutisvuoksi-lehden päätoimittajana ja maakuntalehti Etelä-Saimaan Imatran toimituksen päällikkönä.

Hänellä on yli 20 vuoden kokemus journalistisista tehtävistä. Tästä ajasta hän on ollut 18 vuotta esimiestehtävissä, ensin Uutisvuoksen uutispäällikkönä ja viimeiset 4,5 vuotta päätoimittajana.

– Olen iloinen, että saimme lehden päätoimittajaksi vahvan paikallislehtiosaajan ja samalla uutisnälkäisen journalistin. Odotamme häneltä vahvaa panostusta lehtien ja verkon kehittämiseen niin ulkoasun kuin sisällön osalta, ESV-Paikallismediat Oy:n toimitusjohtaja Kaija Huuhtanen toteaa.

Hupli-Oinonen toimii jatkossa myös Paikallislehti Joutsenon vastaavana päätoimittajana. Hän ottaa tämän lehden johdettavakseen 10.10. alkaen. Kahden lehden päätoimittajan tehtävä oli haussa heinäkuussa. Huuhtanen on tyytyväinen, että paikallislehtien päätoimittajan paikka kiinnosti useita hakijoita.

Nykyinen Luumäen Lehden päätoimittaja Juhani Partanen jatkaa lehden palveluksessa toimittajana.