Junaliikenteen ehdoilla?

Luumäkeä halkovan Karjalan radan väylä levenee.

Liikennevirasto toteuttaa rautatien suoja-alueiden hakkuut 30 metrin leveydeltä molemmin puolin rataa. Virasto pani toimeksi heti, kun uusi ratalaki tuli voimaan 15.8. ja lähetti ratavarren maanomistajille hakkuita koskevan kirjeen 18.8.

Maanomistajat ovat vähintäänkin yllättyneitä Liikenneviraston nopeasta toiminnasta. Tosin uuden lain voimaantulosta ei kerrottu mitään, lähetettiin vain kirjelmä tulevista hakkuista. Kirjeiden henki on ystävällisen asiallinen, mutta mukana tullut, palautettavaksi pyydetty valtakirja hakkuiden tekemiseksi herätti monissa epämiellyttäviä tunteita.

On selvää, että yhteiskunnan toimivuus edellyttää jäseniltään tiettyä joustavuutta ja eri tilanteissa omasta edusta luopumista. Junaliikenteen sujuminen häiriöttömästi on yksi sellainen asia – radanpitäjähän on jo vuosien ajan tuskaillut ylläpitoa haittaavia, myrskyssä ajolangoille kaatuvia puita. Tällaiset vahingot ovat pysäytelleet junia asemille aiheuttaen junankäyttäjille monenlaisia ongelmia. Viimeisen vuoden aikana juna on seisonut ratavahinkojen vuoksi ainakin kertaalleen Taavetin asemalla, eikä ulos ole päässyt jaloittelemaan koska laiturirakenteita ei ole.

Yksilön etua on jouduttu ohittamaan aina toisinaan, kun yhteiskunnan etu on sitä vaatinut. Yhä äänekkäämmäksi käynyt individualismi on kuitenkin pitänyt huolta siitä, että yhteiskunta on myös joutunut hyvittämään kärsineitä kansalaisiaan.

Ratavarren suoja-alueiden kohdalla on tultu siihen, että ylläpidolle on taattu toimintavapautta ja -ripeyttä. Toisin on ollut vaikkapa kuutostien remontin kohdalla, kun tieväyliä on suunniteltu, yleisötilaisuuksia on pidetty ja kuuluteltu tulevia tekemisiä. Rautatien osalta vielä odotellaan kaksoisraiteen jatkamista ja ajonopeuksien nostamista entisestään. Vahinko vain, että päättäjät ovat ratkaisuillaan ajaneet siihen, että pienten paikkakuntien asemat ovat hiljentyneet ja työmatkamahdollisuudet vähentyneet samalla kun väkeä on tunnuttu hätistävän yhä enemmän kumipyörien päälle.