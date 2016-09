Jarmo Viskari rakentaa hirsitaloa Tervaniemeen

KESTÄVYYSJUOKSIJA Alisa Vainion uutena valmentajana runsaasti valtakunnallista huomiota elokuun alussa saanut Jarmo Viskari pitää Luumäen Tervaniemessä omaa, henkilökohtaista lihaskuntokauttaan. Rakentaminen on monipuolista harjoittelua, jota Viskari sanoo suosittelevansa kaikille muillekin.

– Vaimoni Ulla Munne on aina toivonut hirsitaloa järven rannalta, Jarmo Viskari perustelee perheen uuden kodin valintaa.

– Sattumoisin hänen isällään Lauri Munteella oli tämä tontti, hän jatkaa ja viittaa kädellään luonnon ympäröimää rinnetonttia, jonka alla siintää Kivijärvi.

– Keväällä tässä oli vielä metsä ja hirvet pistäytyivät tontilla, Jarmo Viskari kertoo ja sanoo huolehtineensa itse sekä puiden kaadosta että niiden pilkkomisesta polttopuiksi.

Rakennuslupa järjestyi kesäkuun alussa ja nyt tontilla seisoo jo napakasti talopakettina hankittu Kuusamo-hirsitalo, johon tulee huoneistopinta-alaa 110 neliötä, vallan riittävästi kahdelle aikuiselle, sillä lapset ovat jo aikuisia ja maailmalla.

– Taloon tulee kyllä iso parvi niin, että yösija löytyy aina niin perheelle, sukulaisille kuin ystävillekin, Jarmo Viskari lupaa.

Lattiat valettiin viime viikon torstaina ja seuraavaksi Jarmo Viskari keskittyy kiinnittämään pieneläinverkkoja ja räystäslautoja.

– Ajatuksena on, että teen niin paljon itse kuin mihin kyvyt riittävät, Viskari sanoo ja hämmästelee räystäslautojen huimaa määrää.

– Kuka uskoisi, että niitä menee tällaiseen taloon kilometrin verran! Ja kun olen suojannut ne nyt komesti, niin siinähän on tullut sudittua kolme kilometriä lautaa, hän naurahtaa.

Ammattityövoimaa edellyttävät työt Jarmo Viskari teettää mieluiten paikallisilla ammattilaisilla. Niinpä LVI-töistä vastaa Sampo Munne, sähkötöistä Heikki Huhtiniemi ja maansiirroista Juha Pentti. Hirsikehikon pystyttäjä oli Timo Björn Taipalsaarelta.

Rakennuspaikka on kunnallistekniikan ulottumattomissa, joten talon yhdelle nurkalle tulee lämmitysmenetelmäksi maalämpökaivo, toiselle nurkalle porakaivo tuottamaan raikasta vettä ja kolmannelle umpikaivo harmaita jätevesiä varten. Umpikaivo oli jyrkkärinteisellä järvenrantatontilla käytännössä ainoa jätevesien käsittelyvaihtoehto.

Ennen perustusvaihetta jouduttiin tekemään runsaasti maansiirtotöitä, sillä pintamaan alta paljastui kallio.

– Muuten kaikki on sujunut ihan hyvin, mutta sotilasyhteisössä olen tottunut siihen, että asiat tapahtuvat sovitusti ja ajallaan. Nyt tuli pieniä viivästyksiä, Jarmo Viskari sanoo.

Tässä vaiheessa miestä jo hiukan hymyilyttääkin muistella, miten tontille odoteltiin sepelikuormaa, jota ei vain kuulunut.

– Juttu meni jotakuinkin niin, että murskekasa, joka normaalisti riittää alueella pariksi vuodeksi, oli huvennut seuraavaksi aamuksi olemattomiin kuutostietyömaan tarpeisiin, hän selittää ja lisää, että myös hirsikehikon toimitus viivästyi muutaman viikon.

Hanke on pienistä viiveistä huolimatta edennyt aikataulussa eikä sisäänmuutolla ole muutenkaan kiirettä.

– Lattiavalu saa kuivua neljä kuukautta rauhassa, sillä olen ymmärtänyt, että yksi syy sisäilmaongelmiin on liian lyhyt kuivumisaika ennen lattiapintojen asentamista, Jarmo Viskari sanoo.

Muutto olisi näin ollen ohjelmassa vuoden vaihteen tietämillä. Tällä hetkellä Viskari asuu vaimonsa kanssa Lappeenrannan Kimpisessä, aivan Kimpisen kentän ja tenniskenttien vieressä.

Välimatka Luumäeltä Lappeenrantaan ei hirvitä viime vuodet Helsingin Suomenlinnassa asunutta miestä.

– Lappeenrantaan ajaa nyt tarkalleen 31 minuuttia ja jos siihen varaa 35 minuuttia, ei koskaan myöhästy.

Tarkka mies on laskenut jo uuden tieyhteyden mukanaan tuoman ajallisen hyödynkin.

– Onhan se hienoa, että uusi tie valmistuu, mutta sen hyöty on vain neljä minuuttia. Ei sillä ajalla ole kenellekään käytännön merkitystä, hän kiteyttää.