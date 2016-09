Taannoisessa Luumäen Lehden henkilöhaastattelussa otettiin kantaa ajankohtaiseen aiheeseen, muistisairaan hoitamiseen.

Suomessa on yli 100 000 dementikkoa. Määrä lisääntyy tulevina vuosina väestön ikääntyessä. Muisti-

sairaiden omaisia on Suomessa moninkertainen määrä.

Pyyteetön muistisairaan auttaminen on hienoa lähimmäisenrakkautta.

Lukuisat omaishoitajat tekevät arvokasta ja raskasta työtä läheisensä hoitajina.

On pidettävä kuitenkin huoli siitä, että auttajan rooli säilyy korrektina. Erilaiset uusio- ym. perheet monimutkaistavat kuvioita. Myös etäisempiä sukulaisia saattaa akuutisti kiinnostaa muistisairaan ”hoito” siinä vaiheessa, kun dementiasairaus on todettu. Tämä on uhkana erityisesti silloin, jos muistisairaalla ei omaa perhettä ole.

Dementia voidaan luokitella vaikeudeltaan lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan tautimuotoon.

Dementikon oirekuva on aaltoileva, muistinkin suhteen hyvät ja huonommat päivät vaihtelevat.

Lieväoireiset muistisairaat kykenevät mahdollisesti asumaan kotonaan vuosia, mutta tutkimusten mukaan jopa 75 prosentilla näistä on vaikeuksia selvitä vaikeammista taloudellisista asioista. Tämä tosiasia altistaa muistisairaat hyväksikäytölle.

Hyväksikäyttötapausten välttämiseksi tulisi muistisairaille hankalampien talousasioiden hoitamista varten asettaa ulkopuolinen edunvalvoja mahdollisimman pian dementiadiagnoosin saamisen jälkeen, vaikka kotielämässä itsenäisesti vielä pärjäisikin.

Dementiapotilaiden määrän lisääntyessä tulevat myös hyväksikäyttötapaukset muutoin räjähdysmäisesti kasvamaan.

Luumäen Lehden haastattelussa tuotiin osuvasti esiin, että muistisairaita koskevien yhteiskunnallisten päätösten taustalla on usein niin raadollinen syy, kuin raha. Valitettavasti raha ja oman henkilökohtaisen edun tavoittelu ohjaavat joskus myös omaisten toimia muistisairaan ”auttajina.”

Onpa käynyt niinkin, että auttamisen tiimellyksessä muistisairaan omaisuus on kokonaisuudessaan siirtynyt auttajalle.

Eva Salomäki

Lääkäri

Lapua