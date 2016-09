Mitä meillä on toisin?

Yrittäjien aamukahvitilaisuudessa puhuttiin asiaa lämpöyrittäjyydestä. Metsäkeskuksen aluekehityksen asiantuntija Seppo Revon mukaan alalla on mahdollisuuksia monille ryhtyä yrittäjiksi, kunhan käyttökohteet markkinoilla ovat selkeät ja vetävät.

Niin, kotien lämmitystä me kaikki tarvitsemme täällä kylmässä Pohjolassa. Kotien lämmitysratkaisut ovat monet, joista puu ja metsäenergia ovat maaseudulla tutuimmat. Muita ratkaisuja tuli sitä mukaa, kun kansa alkoi kaupungistua ja lämmön hankkiminen haluttiin mahdollisimman helpolla.

Lämpöyrittäjyys ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat monet maaseudulla. Sen tiimoilta voidaan perustellusti sanoa, että tekevälle töitä riittää. Työtä ja toimeentuloa on tarjolla metsäenergian myötä ainakin metsänomistajilla. Jonkin verran tarvitaan tietysti innovatiivisuutta, sillä kaikki eivät voi tehdä ihan samaa työtä. Tuota innovatiivisuutta peräänkuuluttaa myös Luumäen kunta, jolla on hyvää työtä tekevä yritysasiamies Vesa Punkka.

Mielenkiintoisen, jos kohta ihmetystä herättävän vertailun yrittäjien aamukahvilla esitti ProAgrian Carita Liikanen. Hänen mukaansa yritystukien hakutilanne Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kesken on erikoinen: kesä-heinäkuussa Etelä-Karjalassa haettiin tukia nolla euroa, Kymenlaaksossa lähes 800 000 euroa. Vertailu vuoden alusta heinäkuun loppuun on samalla lailla ”kallellaan”.

Mikä meillä on toisin?

Seppo Repo arvioi, että täällä yrittäjät eivät tiedosta minkälaisiin kohteisiin tukia on saatavissa, byrokratiaa pelätään, eivätkä ahkerasti töihinsä paneutuvat yrittäjät ehdi syventyä hakuprosesseihin. Kuitenkin aamukahvitilaisuuksissa on ollut sangen hyvin yrittäjiä mukana. Vai onko niin, että ne jotka tietoa ja apuja eniten tarvitsisivat, eivät tohdi jostain syystä tulla mukaan?

Pohjanmaalla kuulemma yrittäjät kilpailevat sillä, kuka eniten keksii tukien käyttökohteita. Kehitystä taitaa viedä eteenpäin eniten se kuuluisa kateus: jos kaverilla on hyvät pelit ja vehkeet, niin toisella pitää olla pian paremmat.