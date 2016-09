Jätteistä eroon maksutta vielä syyskuun ajan

LIKAINEN patja, jousensa löysyttänyt sohva, purkulautoja, vanhoja ikkunoita? Varastoihin kertyneestä ylimääräisestä rojusta ja jätteestä on mahdollista päästä eroon maksutta vielä syyskuun ajan. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy hemmottelee 20-vuotisuutensa kunniaksi alueensa asukkaita pitämällä jäteasemat maksuttomina vielä syyskuun loppuun asti.

– Tarjous koskee kotitalouksia ja jätteitä otetaan vastaan peräkärrykuorma tai pakettiautokuorma kerrallaan, tiedottaja Toni Pursiainen Etelä-Karjalan Jätehuollosta kertoo.

Mikään ei estä viemästä jäteasemalle useampia perättäisiä kuormia, kunhan kyse on yksityishenkilöiden jätteestä.

Nyt kannattaa hankkiutua eroon erityisesti niistä jätteistä, joista normaalisti peritään maksu. Tällaisia ovat huonekalut, rakennus- ja kuivajäte, esimerkiksi vuorivilla, puujäte ja energiajäte, vaikkapa muoviset puutarhakalusteet.

Normaalistikin maksutta otetaan vastaan vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, kestopuuta, hyötyjätettä ja puutarhajätteitä.

– Asbestia ja autonrenkaita emme ota normaalisti jäteasemille eikä niitä oteta vastaan nytkään, Pursiainen muistuttaa.

Etelä-Karjalan Jätehuollon ilmaiskampanja on purrut hyvin ja jätettä on kesän mittaan otettu vastaan läjäpäin normaalia enemmän.

Taavetin jäteasema on avoinna lokakuun 31. päivään asti kolmena päivänä viikossa eli tiistaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Soile Tankka