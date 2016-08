Kivijärvi ei olekaan kovin kivinen

AARRELASTEINEEN uponnutta purjelaivaa tai vedenalaista kaatopaikkaa ei paljastunut viime viikon aikana toteutetuissa Kivijärven veneilyreitin luotauksissa. Sen sijaan pohjatutkimukset paljastivat jonkin verran uppotukkeja ja kivikoita. Tukit kuuluvat asiaan, onhan Kivijärveä pitkin uitettu tukkeja aina 60-luvulle asti ja kiviseksihän järvi mielletään jo nimensäkin perusteella.

– Itse asiassa kiviä löytyi enimmäkseen Hartunsalmen sillan tältä puolen, Luumäelle Tyynilahteen hetkeksi rantautuneet suunnitteluinsinööri Eero Jalkanen ja kenttäpäällikkö Pekka Rihti luotausurakan toteuttavasta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä kertoivat.

–Hartunsalmen sillan toisella puolella pohja on pääasiassa hiekkaa, Jalkanen kertoi ja lisäsi, että Kivijärvi paljastui varsin kalaisaksi vesistöksi – kalaparvia osui luotaimeen runsaasti.

Luotauksen ensi vaiheen tulokset ovat mieluisat. Eero Jalkanen ja Pekka Rihti ajelivat veneellään viime viikon aikana koko Luumäen ja Lemin välisen 51 kilometrin veneilyreitin kahteen, osittain kolmeen kertaan. Itse asiassa tutkittavaa reittiä kertyi vielä ylimääräiset neljä kilometriä, koska alkuperäiseen reittisuunnitelmaan päätettiin lisätä Ison Rapasalon ja Kuhasensaaren välinen osuus halki Rapasalonsalmen.

– Rapasalon sillan seutu oli ensin tarkoitus viitoittaa yksityisesti, mutta se oli näppärää ottaa mukaan veneilyreittihankkeeseen, hankevetäjä, Luumäen kunnan ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen selittää.

Luotauksessa käytettiin monikeilainta, joka luotaa veneen alta kartionmuotoista aluetta ja yltää parhaimmillaan 50 metrin leveyteen. Reitiltä löytyi ainoastaan yksi hankala paikka Hartunsalmen länsipuolella, muuten miehet pääsivät etenemään veneensä kanssa esteettä.

– Veneilyreitin suunniteltu kulkusyvyys on 0,8 metriä ja varmistettu vesisyvyys on yksi metri. Vettä on ollut matalimmillaan jonkun kiven päällä alle kaksi metriä, Eero Jalkanen kertoo ja lisää, että syvimmillään vettä on ollut lähes 30 metriä.

– Sillanaluset ja kapeat salmet ovat yleensä hankalia paikkoja. Reitin leveydeksi tulee yleisesti noin 30 metriä, mutta kapeissa paikoissa se on tietysti vähemmän.

Veneilyreitin varmistamisessa ei jätetä mitään sattuman varaan. Miehet palaavat järvelle vielä haralautan kanssa. Kyseessä on mekaanisesti liikuteltava rautapalkki, jota hinaamalla varmistetaan kulku kivisimmissä paikoissa.

Veneilyreittihanke etenee luotaustulosten valmistuttua uudella hankehakemuksella, joka käsittää mahdollisen ruoppauksen ja viitoituksen. Ruoppaustapeen osalta tilanne näyttää hyvältä ja viitoitus pyritään toteuttamaan harkiten.

– Yleensä viittoja pitäisi käyttää vain siellä, missä ne ovat todella tarpeen, Eero Jalkanen sanoo.

Juha Tervonen arvioi, että jatkohankehakemukset voidaan tehdä ensi vuoden alkukuukausina.